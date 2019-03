Britanski parlament podržao odlaganje Bregzita

Britanski parlament je ubedljivom većinom od 412 prema 202 glasa odbacio mogućnost novog referenduma, ali je podržao predlog vlade da se odgodi odlazak Velike Britanije iz EU 29. marta. Još je suviše nepoznanica u vezi sa stavom Londona o Bregzitu, nepoznanica za koje se u Briselu nadaju da će biti razrešene do evropskog samita naredne sedmice.



Sa evropske strane su uzdržani, ne žele na bilo koji način da utiču na konačnu odluku sa druge strane Kanala, tim prije što su, prema stavu Brisela, učinili sve što je u njihovoj moći da uvjere britansku stranu da će se Unija držati dogovorenog i nastojati da razvod učini što bezbolnijim onima koji ostaju ali i Britancima sa kojima namjeravaju i u budućnosti da grade najbliže moguće veze. Zato u EK danas, na pitanje: imate li savjet za britanske parlamentarce kako da glasaju i gdje da se okrenu, odgovaraju "Oni znaju bolje..."



Ni najviši zvaničnici NATO ne žele da se miješaju u pitanje na koje London još nije našao odgovor: da li i kako otići...

"Diskusija o Bregzitu je teška, to svi vidimo, to je veoma važno pitanje za Veliku Britaniju alii za EU. Kao Norvežanin znam da diskusija o evropskom članstvu može da bude veoma teška - imali smo dva referenduma o pristupanju EU i izgubili oba...Dakle, znam da je u pitanju teška stvar. Ali nije na vojnom savezu da ima mišljenje o Bregzitu - Bregzit će da promijeni odnose Veiike Britanije sa EU ali neće odnose sa NATO. Britanci ostaju važan saveznik, oni, odmah nakon Amerike, imaju drugi po redu najveći budzet za odbranu u Alijansi. Bregzit čini NATO još važnijim jer će biti ključno mjesto gdje su zajedno sjevernoamerički i evropski vojni saveznici", izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.



Do odlaska Velike Britanije iz EU ostalo je tek četrnaest dana a još jedno glasanje britanskog parlamenta o tome da koliko dugo odgoditi datum razdruženja trebalo da se obavi u ponedjeljak, samo par dana pred evropski samit koji bi trebao da da konačni sud o sudbini Bregzita, s tim što je već ranije naglašeno da će Brisel pristati na odgodu odlaska Velike Britanije ukoliko mu se predoče valjani razlozi za to i ukoliko se sa tim složi svih 27 članica Unije.