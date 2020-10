Mediji strahuju od nove ministarke kulture i informisanja

Medijska situacija je sigurno jedan od razloga zaostajanja Srbije na evropskom putu, a prethodna garnitura na čelu Ministarstva kulture i informisanja, pre svih ministar Vladan Vukosavljević i državni sekretar Aleksandar Gajović nisu previše doprineli poboljšanju stanja u medijskoj sferi.

Nakon izbora nove vlade i imenovanja funkcionerke SNS Maje Gojković za ministarku kulture i informisanja pitali smo predsednike dva vodeća novinarske organizacije – Udruženja novinara Srbije (UNS) i Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) šta pre svega očekuju od nove vlade i novog ministarstva.

“Najbolje da ne očekujemo ništa, pa da budemo iznenađeni kad se nešto desi”, kaže predsednik UNS-a Vladimir Radomirović i dodaje da vlada može da računa na ogromnu većinu u skupštini, zbog čega on ne isključuje mogućnost da zaista budu usvojene neke izmene zakone koje će ići u korist ne samo novinara, nego i građana Srbije.

“Znajući kako je medijska strategija pisana i koliko je jedan dokument koji vlada usvaja, koji treba da se napiše i usvoji za 6 do 9 meseci, a to pisanje i usvajanje je trajalo dve-tri godine. Možda nećemo dočekati ni da ova vlada predloži izmene Zakona o javnom informisanju i medijima, već će to ostaviti narednoj vladi. Kao i svi novinari treba sa skepsom da priđemo i ovoj vladi, i njenim obećanjima”, kaže Radomirović za Glas Amerike i podseća da je premijerka najavila da će vlada u prvih 100 dana usvojiti akcioni plan za medijsku strategiju.

Vlada da poštuje svoje zakone

Za predsednika NUNS-a Željka Bodrožića, za početak bi bilo dobro da nova vlada samo poštuje postojeće zakone.

“Očekujem od svake vlade da poštuje zakone koje ona predlaže i koje većina iz njihove stranke usvaja u Skuštini Srbije. Ti naši zakoni, s obzirom da smo bili na evropskom putu, nisu loši. Oni su usklađeni sa evropskim zakonima u najvećem broju slučajeva, i oni sadrže sve ono što bi moglo umnogome da popravi medijsku scenu. Poštovanje zakona je prvi lek za ovu našu situaciju. Ako Ministarstvo bude insistiralo na poštovanju zakona i podzakonskih akata koji uz zakone izlaze, mi ćemo imati za tri meseca mnogo, mnogo bolju medijsku scenu”.

Sagovornici Glasa Amerike se slažu u oceni da su jedan od najvećih problema koji treba rešavati način raspisivanja konkursa i dodele sredstava za sufinansiranje medija.

“Evo sad ćemo videti, počeće konkursi za sufinansiranje medijskih sadržaja. To će biti prvi ispit i mislim da se tu ništa neće promeniti, da će oni i dalje gledati da te konkurse naprave tako da ih dobijaju podobni mediji i da mediji koji su nezavisni, slobodni i profesionalni ponovo ostanu kratkih rukava”, kaže Bodrožić.

“Izmenama Zakona o javnom informisanju i medijima treba precizirati kako se raspisuju konkursi za sufinansiranje medijskih projekata, ko je u komisijama koje odlučuju o projektima, kao i iznose koje lokalne samouprave davati za projekte medija. UNS već godinama traži da to bude 2% lokalnih budžeta. Nama je uvek do sada govoreno da je nemoguće, da je to protivno propisima, Ustavu, ali sve ove godine političke stranke se finansiraju iz budžeta lokalnih samouprava, pa ako mogu stranke da se finansiraju, zašto ne bi i mediji mogli isto tako da se finansiraju”, dodaje Radomirović.

Partijski kadar na čelu ministarstva

Na pitanje koliko je sam izbor Maje Gojković za ministarku kulture i informisanja svojevrsna poruka medijima, predsednik UNS ističe da Gojković može da utiče na poboljšanje medijske situacije ukoliko to želi, ali da je ipak ključno pitanje ko će biti državni sekretar za informisanje.

“Do sada je na tom mestu bio Aleksandar Gajović, čiju smo smenu mi u UNS-u, iako je on naš član, tražili više puta zbog raznih njegovih spornih izjava. U poslednje vreme on je promenio svoj rečnik, ali čini mi se da ćemo ipak dobiti novog državnog sekretara. Kad budemo znali ko će to biti – znaćemo da li će biti i tog dijaloga sa medijima koji se najavljuje.”

Po mišljenju Željka Bodrožića, dosadašnja biografija Maje Gojković ne obećava da će se medijska situacija u Srbije promeniti na bolje. Umesto čoveka iz branše koji se razume u kulturu i medije, “dobili smo političarku koja do sada nije pokazivala blagonaklonost prema slobodnim i nezavisnim medijima i novinarima”, kaže za Glas Amerike predsednik NUNS-a.

“Onako kako se ona ponašala prema opoziciji u Skupštini ne uliva poverenje nama da će biti neutralna i da će biti konstruktivna kada su naši problemi u pitanju. A oni su veliki, nagomilani i morali bi da se hitno rešavaju”, ističe Bodrožić i dodaje:

“Maja Gojković nije neko ko se istakao do sada prema demokratičnosti u odnosu prema slobodnim i nezavisnim medijima. Ona je isto sledila politiku i SRS i SNS. Da nas smatraju, dok su bili radikali izdajnicima i stranim plaćenicima, a sada kao naprednjaci to baš ne govore direktno, ali to očigledno misle”, kaže na kraju Željko Bodrožić.