Marihuana i alkohol najčešći poroci mladih na Kosovu

Najzastupljenija droga koja se koristi na Kosovu je marihuana, a policija je od početka ove godine uhapsila oko 2.000 ljudi zbog posedovanja, proizvodnje i trgovine narkoticima, rečeno je na debati "Narkomanija i alkoholizam na Kosovu - kako se boriti protiv poroka koji uništavaju mlade?".

U bazi podataka nevladine organizacije “Lavirint”, koja se bavi prevencijom upotrebe droga, podizanjem svesti kod mladih, ali i lečenjem narkomana, registrovano je - kako kaže direktor ove organizacije Safet Bljakaj - 1.372 zavisnika od narkotika.

“Dakle, to su lica koja su stvarni zavisnici, mi ne registrujemo one koji eksperimentišu, ne registrujemo ni one koji koriste kanabis. Kada bi to dodali onda bi ta brojka bila mnogo veća nego ova sada. Od njih je 4,8 odsto srpske nacionalnosti. Pričamo samo o pravim zavisnicima’’, kazao je Bljakaj.

Prema podacima ove organizacije prosečna starosna dob za početak korišćenja droge na Kosovu spala je sa 21, na 16 godina. Najmlađi zavisnik od droge na Kosovu ima svega 11 godina.

"To je naravno esktremno i tu utiče mnogo kanabis, koji je svuda rasprostranjen. Najstariji koji se pojavio u našem centru je imao 54 godine. Sa upotrebom droge počeo je sa 52 godine, nažalost preživeo je samo još naredne četiri godine", rekao je Safet Bljakaj.

U borbi protiv zloupotrebe narkotika, osim nadležnih institucija važnu ulogu igra čitavo društvo, ali posebno porodica, smatra psiholog i porodični psihotarapeut Aleksandra Turković Dimitrijević.

"Porodica u kojoj postoje konflikti, problematični odnosi na relaciji bračnih partnera je prepuna tenzija. Dete će, kada dođe u period u kojem želi da pobegne iz te situacije, lako skliznuti u vršnjačku grupu gde, naizgled, takvih tenzija nema ili koja omogućava da korišćenjem nekih supstanci te tenzije budu smanjene. Upravo zbog toga kažemo da je način na koji roditelji rade sa decom i formiraju njihove stavove, vrednosti, najznačajnija dobit koju ostvaruju", kazala je Dmitrijevićeva.

Pored korišćenja narkotika, na Kosovu je sve veći problem kod mladih i alkoholizam.

Visok stepen nepoštovanja zakona

Prema istraživanju "Sinergije", koje je ta organizacija sprovela u jednoj srednjoj školi u Severnoj Mitrovici čak 89 odsto učenika konzumira alkohol. Jedan od glavnih problema u ovom delu Kosova je i visok stepen nepoštovanja zakona, koji se odnosi na prodaju alhohola maloletnim licima

"Recimo da samo neki kafići sprovode to. Međutim, u nekoj običnoj klasičnoj prodavnici možete poslati dete od 10 godina i niko mu neće zabraniti da kupi cigarele ili da kupi neki alkohol i sad je pitanje da li će to dete odneti cigarete ili alkohol svom roditelju ako ga je poslao uopšte ili će iskoristiti sa društvom i tako dalje’’, rekla je Jovana Stojanović iz NVO Sinergija.

Bajram Nuhiu iz policije Kosova navodi da je u periodu od januara do novembra ove godine zabeležno 1.426 slučajeva posedovanja narkotika. Nuhiu je dodao da je zbog pristupačnosti i veoma niske cene najzastupljenija droga na Kosovu - marihuana.

"Treba napomenuti da smo u ovom periodu ostvarili 1.010 operacija. Uhapšeno je 1.854 osumnjičenih osoba. Imali smo 1.426 slučajeva posedovanja narkotika, 240 slučajeva trgovine narkoticima i 90 slučajeva uzgajanja narkotika. Što se tiče trenda ili narkotika, koji su učestali na Kosovu, na prvom mestu je marihuana. Ono što je dobro je da od 2014. godine imamo vrlo mali broj slučajeva heroina i posedovanja i trgovine i korišćenja heroina. Od 2013 godine imali smo 9 kg, ove godine imamo samo u gramima’’, rekao je Nuhiu.

Debatu na temu "Narkomanija i alkoholizam na Kosovu - kako se boriti protiv poroka koji uništavaju mlade?" organizovao je medija centar Čaglavica, uz podršku Kancelarije Evropske unije, Birna Kosovo i Asocijacije novinara Kosova.