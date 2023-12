Američka kuća otvorena u Odesi uprkos ratu u Ukrajini

U Odesi je proslavljeno otvaranje Američke kuće - trećeg velikog kulturnog i obrazovnog centra u Ukrajini koji je podržala i finansirala ambasada Sjedinjenih Država.



Marina Gončarenko imenovana je za direktorku Američke kuće u Odesi u septembru 2021. Plan je bio da se centar otvori za javnost u zimu 2022, ali je ruska invazija odložila otvaranje. Sada, uprkos ratu koji još traje, Američka kuća, na čijem čelu je Gončarenko, slavi svoje zvanično otvaranje.



“Život se nastavlja, ima mnogo solidarnosti među ljudima, i sama činjenica da otvaramo Američku kuću Odese u novembru, u drugoj godini punog rata, izgleda kao čudo", kaže Gončarenko.



Zbog stalnog granatiranja Odese, centar ne može da radi punim kapacitetom. To znači da su za sada časovi engleskog jezika i nekoliko drugih programa, koji su počeli da se održavaju od septembra, još uvek dostupni samo na internetu.



Jedan od nastavnika engleskog, 27-godišnji Čarli Sent Pjer iz Masačusetsa je trenutno u Kijevu i drži onlajn časove studentima u Odesi.



“Privlačio me je posao u Američkoj kući zato što mi Ukrajina mnogo znači. Moja zemlja mi mnogo znači, a ja sam most između ta dva mesta do kojih mi je stvarno stalo", kaže Sent Pjer.



Humanitarne organizacije navode da više od 170 hiljada interno raseljenih Ukrajinaca živi u Odesi. Američka kuća je postala važan centar za mlade izbeglice. Postoje još dva u Ukrajini, jedan u Kijevu i jedan u Lavovu.



Elizaveta Piščuk ima 18 godina i kaže da ne može da se vrati u Herson, svoj rodni grad, jer je tamo još uvek previše opasno. Ali u Američkoj kući Odese, Piščuk kaže da ima podršku.



“Američka kuća mi je dala priliku da nađem nove prijatelje, jer nikad nisam živela u Odesi, nisam imala prijatelje ovde. Veoma je teško biti sam – posebno kada je rat u vašoj zemlji i potrebna vam je podrška", kaže ona.



Američka kuća u Odesi takođe želi da ugosti ukrajinske ratne veterane, a njena zgrada je prilagođena za invalide. To je mali bezbedan prostor, u nebezbednoj, ratom razorenoj zemlji.