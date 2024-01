Potezi nove vlade izazvali ustavnu krizu u Poljskoj

Poljska se pretvorila u političko bojište posle brze reakcije novoizabrane vlade u nameri da promeni rukovodeće ljude u ključnim institucijama, povrati kontrolu nad javnim medijima i preokrene promene pravosudnog sistema - što je sve bilo izvor neslaganja između Poljske i Evropske unije.



Sada opoziciona Stranka prava i pravde, (PIS), koja je osam godina vladala Poljskom, odbija promene tako što remeti rad parlamenta i organizuje proteste na ulicama. Prošle nedelje, pristalice opozicije došle su do premijerove kancelarije, ohrabreni svojim liderom Jaroslavom Kačinskim.



“Ako treba da pobedimo, moramo da promenimo ovu vladu. Oni nisu na vlasti ni ceo mesec, dame i gospodo, ta vlada, koja je započela implementaciju tog plana, koji moramo da sprečimo, i u pravom trenutku - koristeći glasački listić - moramo to da promenimo. Ali da promenimo na način da se nikada ne vrate. Zato što to nije poljska vlada", rekao je Kačinski.



Bivši predsednik Evropske komisije Donald Tusk je lider koalicije desnog centra koja je okončala vlast Partije prava i pravde pobedom na izborima prošlog oktobra. Pobeili su na obećanjima da će vratiti vladavinu zakona i demokratske institucije. Tusk, sada premijer Poljske, obećao je da će promeniti smer zemlje, vratiti građanska prava, ojačati ekonomiju i popraviti odnose između zvanične Varšave i Evropske unije.



Aleksandra Karasinska, glavna urednica poljskog izdanja časopisa Forbes Women, kaže da stara garda ne želi da se odrekne kontrole.



“Imali smo osam godina veoma desničarske, konzervativne, nacionalističke vlade, a stara elita je iznenađena rezultatom izbora. Stoga nisu spremni da odustanu od vlasti, ali većina je glasala. Ovo je demokratija. Imamo novu vladu, oni imaju većinu u parlamentu, i vladaće naravno, bez uticaja stare vlasti", ističe ona.



Ove nedelje, predsednik i premijer sastali su se prvi put u četiri oka. Iako je susret izgledao srdačno, odnosi između predsednika Andžeja Dude, bivšeg člana Partije prava i pravde, i premijera Tuska su napeti.



Tusk se zarekao da će vratiti Poljsku u okvire evropske liberalne demokratije, a biračima je obećao da će njegova vlada suditi političarima i bivšim zvaničnicima Partije prava i pravde optuženim za nezakonita dela. Istovremeno, poljski predsednik ostaje lojalan svojoj bivšoj stranci, uporno braneći svoje bivše kolege od krivičnog gonjenja.

Jacek Kučarčik, predsednik Instituta za javne poslove u Varšavi, kaže da novo rukovodstvo ispunjava obećanja data tokom izbora.



“Donald Tusk i njegova vlada su praktično kao prioritet postavili da bar započnu proces oporavka oštećenih institucija. Prvi na toj listi su javni mediji, a zatim tužilaštvo, jer su to ključne institucije koje zapravo mogu da pozovu bivšu vladajuću stranku na odgovornost za zloupotrebu vlasti, koja se desila tokom njihova dva mandata. A, naravno, imamo otpor stranačkih lojalista, i to je ono čemu smo svedoci sada", ističe Kučarčik.



Cilj nove opozicije je da poremeti zasedanja skupštine i učini nemogućim da parlament usvoji budžet, kaže Mihal Bronjatovski, glavni i odgovorni urednik poljskog izdanja “Politika”.



“Ako se to dogodi, mada mislim da je malo verovatno, predsednik će imati ustavno pravo da raspusti parlament i raspiše nove izbore”, dodaje on.



Jacek Kučarčik izrazio je uverenje da bi raspisivanje novih izbora bila velika greška za Dudu i njegove pristalice.



“Situacija se čini nesigurnom, ali mislim da opozicija, koja pokušava da destabilizuje situaciju, ima vrlo male šanse za uspeh. Pod pretpostavkom da se parlament zaista raspusti, da se održavaju novi izbori, šanse da Partija prava i pravde pobedi na tim prevremenim izborima su vrlo male. To bi bila velika greška za predsednika. Mislim da će predsednik Duda upasti u svoju zamku ako zaista pokuša da pozove na prevremene izbore", procenjuje Kučarčik.



Poljsko društvo je duboko podeljeno, a trenutna kriza se smatra testom takvog zapadnjačkog demokratskog sistema, u vreme kada je populizam u Evropi u porastu.