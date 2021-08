U Srbiji za kolektivni imunitet "potrebno još milion vakcinisanih"

U Srbiji je u protekla 24 sata registrovano još 2.314 zaraženih koronavirusom na 12.506 testiranih uzoraka, pokazuju zvanični podaci. Umrlo je devet osoba. Na bolničkom lečenju je 1.101 pacijent, a na respiratorima 74.

Lekari upozoravaju da su kovid bolnice sve punije i da su pacijenti uglavnom nevakcinisani, a sve je više mladih. Zbog aktuelne situacije, produžava se radno vreme kovid ambulanti, pa će raditi od 7 ujutru do 20h, a vikendom od 8 do 18h.

Zamenik direktora KC Niš Radmilo Janković, koji je trenutno u kovid bolnici u Kruševcu, kaže za Nova.rs da u toj bolnici za nekoliko dana više neće biti mesta.

„Imamo puno pacijenata. Pripremaju se i druge bolnice na jugu da uđu u kovid sistem. Verovatno će se za pet do sedam dana napuniti Kruševac. Od Kraljeva do Negotina i od Jagodine do Preševa, svi dolaze ovde. To su uglavnom jako teško slučajevi sa minimumom životnih funkcija, životno ugroženi. Oni su se ili lečili kod kuće ili se nisu javljali lekarima“, kaže Janković i dodaje da su nosioci virusa uglavnom mlađi koji nemaju težu sliku, ali zaraze starije.

Prema zvaničnim podacima, prvu dozu vakcine primilo je 2.746.311 građana Srbije, drugu dozu 2.649.095, a treću, prema rečima koordinatora vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu, oko 120.000 ljudi

Doktor Zoran Bekić je za RTS rekao da je "vidno povećano interesovanje za treću dozu", ali da dnevno nema dovoljno vakcinacija prvom i drugom dozom.

Napominje da je za postizanje kolektivnog imuniteta važno da se vakcinše još milion ljudi.

"Korona se otela kontroli. Ostavili smo joj vreme da mutira i da može da pređe u delta soj koji se brzo širi. Korona, ako joj ostavite vreme, ona će preći u oblik koji će se brzo širiti, jer želi da preživi. Broj građana koji nisu vakcinisani su najugroženiji i treba da budu svesni toga", kazao je Bekić.

Bekić smatra da bi trebalo razmisliti o obaveznoj vakcinaciji i kaže da bi zdravstveni radnici trebalo da budu "na prvoj liniji odbrane od koronavirusa".



"Svi ljudi koji su u velikom broju kontakta - vojska, policija, državna uprava, prosvetni radnici su, takođe, u grupi o kojoj se razmišlja da se obavezno vakcinišu, jer ćemo na taj način sa 50 odsto vakcinisanih građana, skočiti možda na 70 odsto i približiti se kolektivnom imunitetu", ukazao je Bekić.



Koordinator punkta na Sajmu zaključuje i da bi trebalo uvesti kovid propusnice u Srbiji jer bi to podstaklo vakcinaciju, odnosno ljudima otežalo funkcionisanje u svakodnevnom životu - što bi ih nateralo da se vakcinišu.