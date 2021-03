Kon: Vanredno stanje nema alternativu, inače ćemo "pući k'o zvečka"

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon upozorio je da vanredno stanje u Srbiji nema alternativu i da "ćemo inače pući k'o zvečka".

Medicinski deo Kriznog štaba je na sednici u ponedeljak, na kojoj se razgovaralo o uvođenju novih mera zbog pogoršanja epidemiološke situacije, predložio uvođenje policijskog časa kao jedino moguće rešenje za prekid kontakata, ali odluka o tome nije doneta.

Za vikend su u Srbiji skoro svi objekti sem prehrambenih prodavnica, pumpi, apoteka, frizerskih salona radili skraćeno, do 14 sati.

Predrag Kon za RTS ocenjuje da mere preko vikenda nisu bile ono što je medicinski deo Kriznog štaba tražio.

"Daleko oštrije smo tražili, da sve bude zatvoreno osim prehrane, apoteka i pumpi, da bi se shvatila situacija, ne samo radi shvatanja veći radi toga da se prekine lanac transmisije", kaže član Kriznog štaba i dodaje da vanredno stanje nema alternativu.

"Medicinski deo jasno zna da je ovakva mera ekonomski udar, ali bez obzira na to, to je mera koja štiti živote, i to moramo otvoreno i javno da kažemo. Predlog je da mora da se zabrane nezaštićeni kontakti inače ćemo puknuti k'o zvečka i tek tada će biti jasno šta to znači kad pukne zdravstveni sistem", rekao je epidemiolog.

On kaže da nije bilo reči o tome da li će policijski čas biti neograničen ili ograničen, te da je važno da li će biti odluke o vanrednom stanju.

"Ne može grupa od 10 lekara, ne može ta grupa da odluči o vanrednom stanju. Mi smo predočili šta je neophodno, ova situacija nije naivna".

Epidemiolog kaže da je zbog širenja virusa ugrožena i vakcinacija.

Vesić: Grad protiv novih restrikcija

Grad Beograd će na sednici Kriznog štaba uvek glasati protiv bilo kakvih novih restrikcija, pa i mera uvođenja policijskog časa jer takve mere nisu predlagane ni u novembru kada je bilo skoro osam hiljada zaraženih, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić za TV Prva, prenosi Beoinfo.



On je rekao da nam je iskustvo od prošlog vikenda, kada su ugostiteljski objekti i tržni centri radili do 14 časova, pokazalo da smo imali isti broj ljudi na istom mestu u kraćem vremenskom periodu i da takve mere ne donose rezultate niti postoji razlog da se predlažu.

"Stav Beograda je vrlo jasan, a to je poštovanje postojećih mera bez novih restrikcija, kao i sprovođenje vakcinacije i revakcinacije", kazao je Vesić.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić smatra da se novi talas mogao očekivati jer ima "dinamiku pojavljivanja svuda u svetu", prenosi Beoinfo.

On je za TV Pink rekao da je potrebno naći meru između čuvanja javnog zdravlja i ekonomije i istakao da građani treba da pokažu odgovornost i poštuju mere.

U Srbiji je registrovano ukupno 462.728 zaraženih koronavirusom, a u protekloj godini je umrlo 4.459 osoba, prema zvaničnim podacima.

Trenutno je u bolnici 3.977 osoba, a na respiratorima 164.