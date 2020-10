"Treći talas u toku, brinu me žurke na splavovima i u kafićima"

Treći talas koronavirusa je u toku, što potvrđuje povećanje broja obolelih, ocenio je epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović i istakao da ga "zabrinjavaju žurke po splavovima i kafićima".

"Treba pojačati pažnju, pritisak prema građanima u smislu boljeg obaveštavanja, a onda primeniti i mere koje su predviđene zakonom. Ovde moramo biti svesni, treći talas je u toku. Ne da ga očekujemo, nego je on već krenuo", rekao je Tiodorović za RTS.

Prema podacima sa sajta covid19.rs od subote, u Srbiji je registrovano više od 34 hiljade zaraženih koronavirusom, a umrlo je 762 ljudi od početka pandemije. Proteklih dana registruje se više od stotinu obolelih na dnevnom nivou, a raste i broj hospitalizovanih.

"Mi smo mislili da pre svega utiču studenti, dakle početak godine, srednjoškolci takođe, a moram reći da i veliki kolektivi kao na primer "Jura" već počinju da pokazuju karakteristike ponovnog pojavljivanja bolesti...Mislim da svi moramo da uradimo više na tome da se u velikim kolektivima ne širi infekcija", rekao je član Kriznog štaba.

U Srbiji je obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru i na otvorenom gde se ne može održati distanca, okupljanja u zatvorenom ograničena su na 30 ljudi osim u ustanovama kulture, građani koji dolaze iz inostranstva su pod pojačanim nadzorom, a radno vreme ugostiteljskih objekata je nedavno skraćeno do 23h.

Prema podacima Kriznog štaba, najveći broj zaraženih je u Beogradu. Tiodorović priznaje da u pojedinim gradovima postoje problemi u kontrolisanju poštovanja mera i ponašanju određenih grupa ljudi.

"Po informacijama koje dobijamo, ima se utisak da se u najvećim gradovima, pre svega u Beogradu, taj problem veoma prisutan. Pre svega, ponašanje jednog dela stanovništva i kontrola sprovođenja mera. Evo, u Nišu, može se reći da ove dve večeri da nikoga skoro kasno uveče nije bilo u kafićima, čak i na keju gde su mladi išli, možda zbog toga što je hladnije".

Rekao je da ga posebno zabrinjavaju žurke na splavovima i u kafićima.

"Gde dolaze pevačice i pevači, verujem da je njima potrebno da se promovišu, vide, čuju, a sve se to može organizovati u ustanovama kulture uz poštovanje mera, i onda na tim žurkama dolazi do većeg zaražavanja mladih. Ovih nekoliko dana, dominira struktura od 20 do 40 godina, to govori dovoljno o kome se radi".



Na pitanje kako kontrolisati privatne proslave, Tiodorović je rekao da se one moraju odvijati, ali da se moraju primenjivati mere i da to važi i za slave.









10:09