Preporučena kućna izolacija za decu koja se vraćaju sa odmora u inostranstvu

Krizni štab za borbu priotiv koronavirusa odlučio je u petak da preporuči svim roditeljima čija su se deca vratila sa putovanja u inostranstvo da provedu u kućnoj izolaciji 10 dana nakon povratka u zemlju. Odluka o uvođenju obaveznog karatina za državljane Srbije koji su se vratil sa letovanja iz zemalja koje su posebno pogođene širenjem zaraze, nije doneta.

Članica kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević rekla je da je preporuka za izolaciju dece "dodatna vrsta predostrožnosti".

Ne samo da deca ne odlaze u školu, nego u tom periodu ne treba da izlaze iz kuće jer su potencionalni prenosioci bolesti, rekla je Kisić Tepavčević.

Krizni štab je u skladu sa, kako je ocenjeno, nešto povoljnijom epidemiološkom situacijom u zemlji doneo odluku da se produži radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju otvorene bašte do jeda sat posle ponoći, a radno vreme trgovinskih objekata do 23 sata, preneo je N1.

Kon: Masovno testiranje povratnika sa odmora bi blokiralo laboratorije

Kisić Tepavčević je rekla da odluka o meri obaveznog karantina za građane Srbije koji se vraćaju iz inostranstva danas nije doneta, iako je epidemiolog Predrag Kon, takođe član Kriznog štaba, ranije u petak govoreći na RTS-u najavio mogućnost uvođenja takve mere, te da "to deluje kao najlogičnije rešenje".

Rekao je da bi uvođenje obaveze testiranja blokiralo nacionalne laboratorije i da je zato mera kućne samoizolacije "najlogičnije rešenje".

"I tu ako pogledate broj to je 30.000 očekujućih u odnosu na ono 400.000 na početku, ne može da se upoređuje taj rizik, tako da će to Srbija lako apsorbovati", dodao je Kon.

Ukazao je da su jako važna zdravstvena upozorenja koja mora da dobije svaki naš građanin koji prelazi granicu.

"To podrazumeva da ima obavezu da ukoliko mu se pojave bilo kakve tegobe da se jave na određeni broj telefona. Treba znati da su kazne po pitanju zaštite javnog zdravlja minimalna 50.000 dinara do 150.000. Mi imamo mogućnosti da to stavimo pod ozbiljnu kontrolu", poručio je Kon.

Govoreći o najavama da bi Evropska unija mogla da preporuči članicama da skinu Srbiju sa crvene liste, ukoliko broj zaraženih koronavirusom nastavi da opada, Kon kaže da EU ima jasno definisan kriterijum. "Praćenje 14 dana broja i ako je taj broj ispod 25 na 100.000 i ima dalju tendenciju pada onda se zemlja skida sa liste crvenih zemalja", rekao je Kon.

"Mi smo sada na 32 i u vrlo bliskoj budućnosti se to može očekivati", dodao je on.