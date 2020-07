Koronavirus u Srbiji: Bolja situacija moguća posle dve-tri nedelje

Direktorka Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović rekla je u ponedeljak da se bolja epidemiološka situacija i smanjenje broja obolelih i ljudi na respiratoru može očekivati kroz dve do tri nedelje.

Ona je za RTS izjavila da je testiranje jako važno primeniti onda kada je neophodno i istakla da je ključan pregled, a ne test.

"Ne treba raditi test onda ako smo nekada i negde sporadično bili u kontaktu sa osobom koja je zaražena, to stvara zabunu i stvara opterećenje koje je bespotrebno. Rezultate treba obezbediti i postići kod osoba kojima je to neophodno kako bi se nastavilo lečenje. U svakom slučaju, ukoliko imate simptome, javite se kovid ambulanti. Ključno je javiti se na pregled, a ne obaviti test", objslina je Jovanović.

Kon: Zdravstveni sistem nije pred pucanjem, ali...

Korona virus je "probio barijere" u Srbiji i postalo je nemoguće pratiti sve kontakte, zbog čega je "prepušteno savesti da se svakome ko je bio u kontaktu sa zaraženim kaže da prati svoje zdravstveno stanje i ako se pojave simptomi da odmah prijavi", izjavio je u ponedeljak epidemiolog Predrag Kon.

Ranije su kontaktima pozitivnih na koronavirus, podsetio je on, davana rešenja o samoizolaciji, a u vanrednom stanju pratila ih je i policijai proveravala da li se ta rešenja poštuju, ali to više nije moguće.

"To postaje nemoguće, barijera je probijena", kazao je Kon za TV Hepi i dodao da se u vezi samoizolacije javljaju i drugi problemi, jer to znači da ta osoba ne može da radi određeno vreme, a nema papira koji to potvrđuju za poslodavca, prenela je Beta.

Kon je naveo da zdravstveni sistem u Srbiji nije "pred pucanjem", ali bi bio da nema kovid ambulanti i stalnog formiranja novih kovid bolnica.

On je rekao da je bilo slučajeva da neki pacijent dva puta oboli od koronavirusa, ali da su to izuzetno retki slučajevi.

Prema njegovim rečima, u borbi sa epidemijom koronavirusa potrebna je "totalna istrajnost" u primenjivanju preventivnih mera, držanja fizičke distance, nošenja maski i često pranje ruku.

"Totalna istrajnost u svemu tome nije laka, ali je mnogo lakše nego što posledice mogu da budu", rekao je Kon.

U Šapcu i dalje teško, ali opada procenat zaraženih među testiranima

Jedna četvrtina od ukupnog broja zaraženih korona virusom je u Šapcu, ali je dobra vest da se procenat pozitivnosti u tom gradu smanjuje i sada iznosi 48 odsto, što je značajno manja cifra ako se uzme u obzir da je dostizala i 70 i 80 odsto, preneo je danas RTS.

Direktorka Doma zdravlja u Šapcu Jasmina Stanković rekla je da su 17. jula imali najveći broj pregledanih pacijenata u kovid ambulanti – čak 281 pacijent je pregledan tokom tog dana.

"Već u subotu i nedelju imali smo pad broja pacijenata koji su se javili na pregled. Dakle, ohrabrujuće vesti – u subotu je bilo 188, a u nedelju 187 pregleda", navela je Jasmina Stanković.

Ona je istakla da je dobro da broj prvih pregleda pada, a raste broj kontrolnih pregleda. "To je dobro jer znači da smo podigli svest naših sugrađana koliko je važno da se javljaju i na kontrolne preglede, jer pacijent sa lakšom kliničkom slikom nakon pregleda u kovid ambulanti posle nekoliko dana vrlo brzo pređe u srednje tešku i tešku sliku, razvije se pneumonija i zato je jako važno da slušaju savete lekara i da se javljaju na pregled", istakla je doktorka.