Pelosi optužila Trampa da je neodgovoran

Dvadeset-osmi dan blokade rada vladinih agencija, rešenje nije ni na pomolu. Umesto o zidu i bezbednosti nacije, polemika između Trampa i demokrata se pomerila na bezbednost samih kongresmena.

Predsedavajuća Predstavničkog doma Nensi Pelosi optužila je Belu kuću da je obelodanila informaciju o planiranom putu kongresmena u Avganistan i da je to vrlo neodgovorno od predsednika. Tramp je otkazao vojni avion kojim je trebalo da otputuju Pelosi i kongresmeni. Poručio joj je da u Avganistan ode komercijalnim letom

“Čuli smo iz Avganistana, da je, čim je predsednik otkazao avion, situacija na terenu postala opasna, jer su tako zluradi ljudi saznali da dolazimo. Nikad, nikad se ne govori unapred da idete u ratnu zonu, to se jednostavno ne radi. Možda predsednik nema dovoljno iskustva, možda ne zna protokol, ali ljudi oko njega to moraju da znaju, jer je to veoma opasno“.

Bela kuća demantuje da bi ikada objavila nešto što bi bilo rizik za bezbednost.

Na pitanje novinara da li ovo vidi kao osvetu na njeno pismo, Pelosi je odgovorila pitanjem:

“Nadam se da nije, ne verujem da predsednik tako nisko udara, šta vi mislite?“

Novinari su nastavili...

Optužujete predsednika Amerike da je doveo u opasnost živote kongresmena i američkih vojnika - to nije uobičajeno?

“Ja samo kažem da je Stejt deparment, da Stejt department je nama to javio. Ovo je činjenica, to nije mišljenje, Svaki put kad neko obelodani prisustvo visokih zvaničnika ili delegacije Kongresa u opasnim zonama, to dolazi sa visoke pozicije”.

Da li nas ovo sve udaljava od otvaranja vlade?

“Nadam se da ne, otvaranje vlade je rešenje”.

Blokada rada vlade utiče i na izdavanje kupona za hranu socijalno ugroženim Amerikacima, kojih ima 38 miliona. Banke hrane, u koje humantarne organizacije dostavljaju namirnice za marginalizovane grupe, ponudile su pomoć i federalnim radnicima

“Mnoge ljude je sramota da odu u banku hrane, i to je problem, Takođe, ni ne znaju koji sve programi postoje tamo”, kaže poštar Entoni Vejd.

Ako se blokada vlade produži do marta, ceo program pomoći u hrani i finansijsikim olakšicama siromašnim građanima biće doveden u pitanje.