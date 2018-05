Kineske rakete kao izazov za SAD u spornom Južnom kineskom moru

Raspoređivanje kineskih raketa u Južnom kineskom moru primljeno je kao izazov za Sjedinjene Države i njihove saveznike, veruju eksperti.

Protivbrodske krstareće rakete i rakete zemlja-vazduh, koje je Kina prema izveštajima instalirala na ostrvcima u moru kod svoje južne obale, trebalo bi da obeshrabre prolazak brodova Sjedinjenih Država ili njihovih saveznika kao što su Australija i Japan, kažu analitičari. Vijetnam, koji tvrdi da je deo njegovog mora okupirala Kina, zvanično je uputio protest Pekingu.

Kina je rasporedila rakete na ostrvima Spetli, zbog vojne vežbe početkom aprila, sudeći po nedavnom izveštaju CNBC-a u kome se citira "izvor sa direktnim uvidom u izveštaje američke obaveštajne službe".

Kina polaže pravo na 90 odsto mora i protivi se prolasku američkih brodova, koji Vašington opisuje kao slobodu plovidbe, odnosno upražnjavanje prava FONOP-a. Američka vlada smatra Južno kinesko more, na koje pravo polaže još pet azijskih vlada, za međunarodni vodeni put.

Australija i Japan podržavaju stav SAD i počele su to otvorenije da pokazuju tokom poslednjih pola godine. Japan je poslao nosač helikoptera u to more na vežbe sredinom 2017. Prošlog meseca australijski brodovi naleteli su na kineska plovila u istom moru.

"Mislim da su (rakete) relevantne i za druge zemlje, za Australiju, za Japan, zato što će njihova sloboda plovidbe biti dovedena u opasnost kada Kina može da instalira toliko visokotehnoloških raketa u Južno kinesko more", kaže Trung Ngujen, dekan za međunarodne odnose na Ho Ši Min univerzitetu društvenih nauka i humanizma.

Opažene rakete

Kina je izgradila raketna skloništa na ostrvu početkom 2017, ali raspoređivanje u aprilu "bilo je prvo potvrđeno raspoređivanje takvih platformi na ostrvima", kaže se na sajtu američkog tink-tenk Centra za strategijske međunarodne studije Inicijative za transparentnost azijskog pomorstva.

Vojne jedinice možda su premestile rakete u ta skloništa nakon vežbe, kaže direktor Inicijative, Gregori Poling.

Kina ima druge vojne instalacije na nenastanjenim ostrvima Spretli arhipelaga. Inicijativa takođe kaže da Kina upravlja radarskim postrojenjima na tri ostrvca: Feri kros, Misčif i Subi grebenu. Vojni avioni sleteli su na sva tri, dodaje.

​Odvraćanje Sjedinjenih Država

Analitičari očekuju da će Kina izbegavati da ispaljuje rakete kako bi načinila pravu štetu. Ali, mogla bi da ih koristi kako bi odvraćala SAD od slobode plovidbe, kažu stručnjaci.

Vlada SAD će "promisliti tri puta" o svom kretanju sada, kaže Aleksander Huang, profesor strategijskoh studija na Tamkang univerzitetu na Tajvanu.

"To je više za poziranje, nego za pravu paljbu, tako da oni time šalju politički kao i vojni signal Sedmoj frloti i Vašingtonu i čak i ljudima na Kapitol hilu, da Južno kinesko more ima najmanje dve dominantne sile i da je Kina jedna od njih", kaže Huang.

Sedma flota je amrička borbena flota stacionirana u Japanu.

Kina bi mogla da ispali raketu "simbolično", ukoliko američki brodovi budu prolazili ponovo preko mora, kaže Alan Čong, pridruženi profesor na S. Rajaratnam fakultetu za međunarodne studije u Singapuru. Te akcije bi mogle da imaju na umu i Japan, takođe.

"Moglo bi da bude manjeg sukoba, u smislu da američka fregata simbolično upražnjava jedno od FONOP pravila i da onda (kineski predsednik) Ši Đinping, pod pritiskom, simbolično kaže 'U redu, želim da branim naciju' i onda bi mogao da ispali nešto na Amerikance", kaže Čong.

Kina bi mogla da koristi rakete da "blokira" prolaz drugim zemljama, kaže Ngujen.

Američka vlada sprovela je šest operacija obezbeđivanja slobodne plovidbe otkako je predsednik Donald Tramp na funkciji od 2017.

​Rigorozni monitoring

Brunei, Malezija, Tajvan, Filipini i Vijetnam polažu pravo na celo Južno kinesko more, ili na njegove delove. Njihove tvrdnje preklapaju se sa kineskim polaganjem prava. Većina želi more zbog ribarenja, kao i zbog nafte i prirodnog gasa.

Vijetnam je proestovao kod Kine 8. maja zahtevajući da ukloni sve rakete. Filipini razmišljaju da ulože svoj protest.

Rakete predstavljaju "dugotrajnu opasnost po interese Vijetnama u Južnom kineskom moru", rekao je Ngujen, posetno za vijetnamske aerodrome u blizini.

Ali, susedne zemlje verovatno će načiniti nekoliko promena u svom gledanju na bilo kakve rakete, kaže Džonatan Spengler, direktor tink tenka za Južno kinesko more u Taipeiu. On ne vidi pretnju po pomorstvo i primećuje da Kina regularno prolazi brodove obalne straže na moru.

Rakete bi mogle da izazovu "spor napredak" u militarizaciji koja za cilj ima zaustavljanje bilo kakvog osvajnja kineskih ostrvaca, kaže on.