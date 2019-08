Nove ekonomske trzavice Amerike i Kine

Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Država, najavio je uvođenje tarifa na proizvode uvezene iz Kine u iznosu od 550 milijardi dolara – što je ujedno i najnovija eskalacija carinskog rata koji SAD i Kina vode mesecima.

Potez, čije povlačenje je Tramp najavio na društvenoj mreži Tviter, usledio je nekoliko sati nakon što je Kina najavila carine na američku robu u vrednosti od 75 milijardi dolara, pošto je prethodno Tramp pozvao američke kompanije da se prekinu svoje operacije u Kini.

“Tužno je to što su prethodne američke administracije Kini dozvolile da toliko odmakne u slobodnom trgovanju da je to postao veliki teret za američke poreske obveznike. Kao američki predsednik to više ne mogu da dopuštam”, napisao je Tramp na Tviteru.

Tramp je najavio da će Sjedinjene Države povećati carine na uvoz iz Kine u iznosu od 250 milijardi dolara sa aktuelnih 25 na 30 odsto prvog oktobra. Takođe najavio je I da će tarife sa uvoza u vrednosti od 300 milijardi dolara sa sadašnjih 10 povećati na 15 odsto.

Američko trgovinsko predstavništvo potvrdilo je datume o kojima je američki predsednik govorio – navevši i da će se oglastiti uoči stupanja na snagu odluke o uvođenju tarifa od 30 odsto 1. oktobra.

Predsednik Tramp je objavio odluku o uvođenju dodatnih tarifa u petak pošto su berze već bile zatvorene – što ostavlja mogućnost da se njihove posledice osete naredne nedelje.

Intenziviranje carinskog rata dve države pobudilo je strahovanja da bi globalna ekonomija mogla skliznuti u recesiju – uzburkavši američku berzu.

Prihodi u američkom budžetu su umanjeni, a cena sirove nafte koju ciljaju kineske tarife, je naglo pala.

Takva ekonomska politika naišla je na osudu udruženja poslovnih ljudi koji su ukazali da je teško poslovati u takvom okruženju.

Od kada je preuzeo mandat 2017. godine Tramp traži da Kina promeni svoju ekonomsku politiku i, kako je tvrdio, prekine krađu američke intelektualne svojine, otvori tržište za američke kompanijama i poveća kupovinu dobara iz SAD.

Kineske vlasti odbacile su njegove optužbe opirući se njegovim zahtevima.

U ovom trenutku nije jasno da li će dve strane održati planirane razgovore o prevazilaženju krize koji su najavljeni za septembar.