Kako izgleda proces izbora novog sudije Vrhovnog suda?

Lider republikanaca u Senatu Mič Mekonel, ubrzo pošto je umrla liberalna sudija Rut Bejder Ginzberg, najavio je da će Senat glasati o kanidatu za njeno mesto kojeg predloži predsednik Donald Tramp.

"Senat će glasati o Trampovom kandidatu", rekao je Mekonel, ali nije precizirao kada će se to desiti.

U međuvremenu, Tramp je pozvao Senat da "bez odlaganja" razmotri nominaciju, a potom najavio da će na upražnjeno mesto nominovati ženu. ​

Kako izgleda procedura potvrđivanja novog sudije?

Prva karika u lancu je predsednik.

Ustavom je predviđeno da "predsednik nominuje, a Senat odobri sudiju koji će biti u Vrhovnom sudu".

Pošto Tramp nominuje kandidata, njegov izbor će biti prosleđen na razmatranje Odboru za pravosuđe u Senatu, u kojem trenutno sedi 12 republikanaca i 10 demokrata.

Odbor tada počinje istragu u tri koraka: najpre se istraži biografija kandidata, potom se organizuje javni pretres tokom kojeg senatori ispituju kandidata, a posle toga Odbor piše izveštaj koji prosleđuje Senatu u plenumu - sa preporukom da se kandidat izabere, ili da se ne izabere, ili se preporuka uopšte ne daje.

Odbor za pravosuđe takođe može da odbije da sačini izveštaj o kandidatu ako se njegovom izboru protivi većina članova Odbora - i na taj način spreči glasanje u Senatu.

Ako Odbor za pravosuđe izglasa da kandidat ide dalje, o njemu se izjašnjava svih 100 senatora na zatvorenoj sednici, a lider senatske većine traži da senatori budu jednoglasni oko toga da se glasa o kandidatu.

Međutim, ako nisu svi saglasni oko toga, predlog na glasanje može da iznese i jedan senator, ali se u tom slučaju otvara debata u kojoj se glasanje može odužiti ili blokirati taktikom koja se zove "filibaster" (kada senatori vremenski neograničeno govore o nekom predlogu).

Za okončavanje takve debate potrebna je dvotrećinska većina u Senatu, 60 senatora, što će u trenutnoj konstelaciji snaga biti teško postići jer ima 53 republikanaca, 45 demokrata i dvoje nezavisnih senatora.

Potvrda nominacije

Za potvrdu nominacije kandidata za Vrhovni sud u Senatu potrebna je prosta većina od 51 senatora.

Ukoliko Senat potvrdi kandidata, to se dalje šalje predsedniku na potpis i sudija je spreman za Vrhovni sud.

Ustav predviđa i da se mesto u Vrhovnom sudu može popuniti i kada Senat nije u zasedanju i da nominacija ostaje da važi i do početka novog zasedanja, januara 2021.

Proces potvrđivanja nominacije traje obično 70 dana, što je više nego što je ostalo do izbora 3. novembra.

Ipak, Senat može da nastavi sa procesom sve do januara 2021. kada počinje novo zasedanje. Ako Tramp bude reizabran i njegov kandidat do tada nije potvrđen, on može ponovo da nominuje istog kandidata u novom mandatu.