Tramp kaže da će nominovati ženu za mesto u Vrhovnom sudu

Predsednik Donald Tramp najavio je da će na mesto preminule sudije Rut Bejder Ginzberg imenovati ženu.

"Objaviću ime kandidata sledeće nedelje. Biće žena. Mislim da treba da bude žena jer više volim žene od muškaraca", rekao je Tramp na mitingu u Fajetvilu, Severnoj Karolini.

Publika mu je uzvikivala da "popuni to mesto".

​Predsednik je ranije isticao dve sudije koje su za vreme njegovog mandata unapređene u federalne apelacione sudove.

To su Ejmi Koni Beret, sudija Okružnog apelacionog suda u Čikagu koja se već pominjala tokom imenovanja sudije Breta Kavanoa, i Barbara Lagoa, sudija Okružnog apelacionog suda u Atlanti.

Smrt sudije Rut Bejder Ginzberg od raka, pošto je 27 godina služila u Vrhovnom sudu, dala je Trampu mogućnost da šest nedelja pred izbore postavi još jednog konzervatnivnog sudiju i ojača konzervativnu većinu u Vrhovnom sudu na 6-3.

Svaka Trampova nominacija zahteva potvrdu u Senatu u kojem republikanci imaju većinu od 53 senatora, a demokrate 47.

"Senat da glasa bez odlaganja o novom sudiji"

Tramp je ranije pozvao Senat da "bez odlaganja razmotri" njegovu nominaciju za sudiju Vrhovnog suda što je obrazložio time da su republikanci i izabrani na vlast jer su obećali da će postaviti sudije.

Lider većine u Senatu Mič Mekonel je i pre nego što se predsednik obratio, samo nekoliko sati posle smrti sudije Rut Bejder Ginzberg rekao da će staviti na glasanje Trampov predlog o novom sudiji.

Mekonel se u istoj poziciji našao i 2016, kada međutim nije hteo da stavi na glasanje predlog Baraka Obame za sudiju - uz obrazloženje da je izborna godina i da sudiju treba da postavi novi predsednik. Ovoga puta je izneo istu argumentaciju kao i predsednik - da su ih Amerikanci izglasali kako bi postavljali sudije.

Nije poznato hoće li se u Senatu glasati o novom sudiji pre izbora, ali republikanci bi imali period do januara sledeće godine - dok novoizabrani Kongres i predsednik ne stupe na vlast.

U redovnoj proceduri, potrebno je nekoliko nedelja da kandidat prođe bezbednosne provere i da učestvuje na pretresima pred senatskim odborima, ali nije poznato hoće li se sve to tako odvijati s obzirom na to da je do izbora ostalo manje od šest nedelja.

Sa tesnom republikanskom većinom u Senatu sa 53 od 100 glasova, Trampov kandidat ne sme da izgubi više od tri republikanska glasa.

Za nije sigurno kako bi glasale senatorke Suzan Kolins iz Mejna i Lisa Murkovski sa Aljaske, kao i senator Mit Romni iz Jute.