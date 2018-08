Janjić: Vučićev koncept podele je u krizi; Milić: Ohrabrujuće

Osnivač i predsednik Upravnog odbora Foruma za entičke odnose ​Dušan Janjić smatra da, s obzirom na okolnosti u kojima je održano i na način na koji je najavljivano, obraćanje javnosti predsednika Aleksandra Vučića znači ili da on nema mnogo toga da kaže, ili da to ne govori.

Janjić primećuje da je Vučić unutrašnji dijalog o Kosovu ocenio uspešnim "zato što ga napadaju".

"Međutim, ono što unutrašnji dijalog jeste pokrenuo to je da ljudi razmišljaju, što je na kraju dovelo do žestokog otpora ideji, koja je trebalo da se provuče kroz unutrašnji dijalog - a to je podela", kaže za Glas Amerike Dušan Janjić i objašnjava:

"Dakle, na ovoj konferenciji, predsednik se upravo suzdržao da o tome govori, nismo ništa čuli kao komentar na pismo Mogerini. U suštini, on je pobegao od te glavne teme, a glavna tema je da je njegov koncept, odnosno koncept koji je on podržavao, koncept podele - u krizi", smatra Janjić.

On nastavlja da ovakvi nastupi - koje je nazvao "čajem od kamilice" i koji "niti štete, niti koriste" - mogu zapravo da budu izazov onima koji su Vučićevi protivnici, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.



"Ovo može biti znak slabosti i početak sve većih političkih rasprava unutar Srbije", ocenjuje Janjić i dodaje da ne razume Vučićeve nastupe u kojima ističe "kako mu je teško".

"Neko ko ga tu savetuje, loše ga savetuje. Sa svakom kuknjavom da će tu biti nešto teže, on deluje sve slabije i slabije. To nije dobar pristup. A to nije samo pitanje Vučića, nego i pitanje Srbije, jer kako će neko spolja ko nema iste interese sa Srbijom da to shvati kao znak snage? Ovo je odsustvo energije, sve više kuknjave", kaže Janjić.

Janjić smatra da atmosfera nije nikakva priprema za eventualno teške odluke.



"Predsednik nije promenio politiku. Promena politike je onda kada krene da govori o interesu ljudi koji žive na Kosovu, ali i nas koji živimo u Srbiji i koji plaćamo direktno ili indikretno cenu ove politike", zaključuje Janjić.

Jelena Milić: Ohrabrujuće poruke predsednika

Mi smo prvi put danas čuli da Rezolucija 1244 nije nikakva pobeda Srbije, niti garant bilo čega i mislim da su to novi i jako dobri momenti, rekla je predsednica Centra za evroatlantske studije Jelena Milić i ocenila da su poruke sa današnje pres konferencije predsednika Srbije ohrabrujuće.

"Drago mi je što je poruka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da nema lakog i bezbolnog rešenja u vezi sa Kosovom ponovljena u relativno mirnom i racionalnom tonu, kao i to što je prvi put spomenuta odgovornost Srbije iz perioda 1998/99. godine, iz koje proizlaze neki delovi rezolucije 1244 SB UN", rekla je Jelena Milić za Tanjug.

Ona je kao licemerno ocenila iskazanu brigu zapadnih diplomata koji su sada "zainteresovani za srpske crkve i manjine na Kosovu", kao i da isto licemerje ispoljavaju i po pitanju referenduma, jer, podseća, oni koji su dali podršku Makedoniji kada je reč o sporazumu o imenu sa Grčkom, pravo na referendum osporavaju u slučaju Srbije.



Milić ističe da je u Briselskom procesu Beograd učinio više da pokaže konstruktivnost i da poštuje obaveze, date pre svega EU, nego što je to učinila kosovska strana.