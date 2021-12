Istraživanje: U Beogradu veća podrška opoziciji, vlast prednjači na nivou Srbije

Opozicione stranke u Beogradu mogle bi, u ovom trenutku, da računaju na 54 odsto glasova, a vlast na 46 odsto, pokazalo je istraživanje Demostata "Predizborno mnjenje građana Srbije, novembar 2021". Pokazalo se i da na nivou Srbije, stranke na vlasti imaju oko 55 odsto podrške, a opozicija 45 odsto.

Istraživač Srećko Mihailović precizirao je da je istraživanje rađeno u oktobru i novembru na 1.204 ispitanika.

"Kada je reč o Beogradu, SNS, SPS i stranke oko vlasti, u virtuelnoj raspodeli glasova imaju 46 odsto, stranke oko SSP i DS 22 odsto, Ne davimo Beograd, Nebojša Zelenović i Ćuta 13 odsto, DSS i POKS 4 odsto, a Dveri i Zavetnici 5 odsto", rekao je Mihailović, prenosi Fonet.

"Generalno, u Beogradu opozicija ima većinu, ali to nije prognoza i ne znači da će ona pobediti na izborima 3. aprila", upozorio je Mihailović i dodao da to zavisi od "konstelacije opozicije", kao i od međusobnih odnosa stranaka u opoziciji.

Istraživanje je pokazalo da 10 odsto ispitanika u Beogradu podržava stranke koje ne mogu da pređu cenzus, što su takozvani "bačeni glasovi".

Mihailović je objasnio da "jedna kolona" u opoziciji ne bi donela i zbir pojedinačnih glasova jer, kako kaže, građani nisu spremni da glasaju za one sa kojima se ideološki ne slažu.

U Srbiji i dalje vlast prednjači u odnosu na opoziciju: 55 odsto na prema 45 odsto podrške, pokazalo je istraživanje.



"Među opozicionim strankama, blok SSP, DS, NS, PSGS ima 16 odsto, Levo-zelena koalicija 9 odsto (Ne davimo Beograd, Ćuta, Zelenović), DSS i POKS 7 odsto, Dveri i Zavetnici 5 odsto, a ostali 8 odsto", naveo je Mihailović.



Naglasio je da rezultate istraživanja ne treba tumačiti kao prognozu pobede opozicije na izborima u Beogradu i vlasti na republičkim izborima.



"Do vlasti ima još dugo, a živimo u zemlji u kojoj je sve moguće i ništa nije moguće", rekao je Mihailović.



Istakao je i da nedavni protesti nisu uticali na rezultate istraživanja, s obzirom na termin kada je ono obavljeno, ali i ukazao na podatak da 14 odsto ispitanika koji podržavaju stranke na vlasti u isto vreme podržavaju ekološke proteste.



Mihailović je rekao da nema odgovor na pitanje da li trenutni protesti slabe podršku vlasti, ali da se nada da će "erupcija ekoloških protesta" imati efekta na izborna opredeljenja građana Srbije.



"Do toga će doći ako vlast nastavi sa politikom u koju je duboko zašla, podrške rudniku litijuma, neracionalnom energetskom politikom, neuvažavanjem mišljenja struke - sve to ne može a da se ne odrazi na mišljenje građana", rekao je Mihailović ali i ukazao na to da mnogi građani sa niskim primanjima podržavaju novčana davanja države, jer im to izuzetno znači na egzistencijalnom nivou.