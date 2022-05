Džejmi Vajzmen: Jedna od prvih žrtava rata je istina

No media source currently available

Glas Amerike: Da li će njih dvoje ikada biti bezbedni u obavljanju svog posla – da ne strahuju od nove pucnjave ili pritvaranja… Da li je to, neka vrsta opšteg pogleda, na novinarstvo u Crnoj Gori ili Srbiji?

Vajzmen: Poslednjih godina bili smo svedoci nekoliko ubistava širom Evrope, poput stradanja Dafne Karuane Galicije, ali i ubistava novinara u Grčkoj i Holandiji prošle godine. Bilo je nešto napretka, ali brojne ubice i grupe koje ih podržavaju još nisu privedene pravdi. To je problem čitave Evrope, ne isključivo Srbije i Crne Gore – jer je te slučajeve je teško procesuirati i odgovorne privesti pravdi. Sve dok preovlađuje nekažnjivost to stvara opasnu okruženje za istraživačko novinarstvo. I dok se to ne promeni i novinari ne budu zaista slobodni da rade svoj posao bez straha od odmazde ili nasilja – sloboda medija će i dalje trpeti.

Glas Amerike: Razgovaramo u okolnostima rata u Ukrajini i ruske invazije na tu zemlju. Da li je Balkan posebno ranjivo područje za propagandu i dezinformisanje koji su sastavni deo toga?

Vajzmen: Dezinformativne i propagandne kampanje cvetaju u okolnostima u kojima venu snažni nezavisni mediji – odnosno tamo gde su medijski sistemi pod kontrolom i postoje veze između vlasnika medija i političkog sistema. Balkan se može opisati kao mesto u kom su pluralizam i sloboda medija nedovoljno razvijeni. Reč je o području u kom se dezinformisanje snažnije ukorenjuje. To je najizraženije bilo u Srbiji u kojoj postoji politička privrženost vlasti Rusiji – i u kojoj postoje veze političara i vlasnika medija sa spoljnopolitičkim ciljevima i strategijom države. To je vrsta odnosa koja se odražava u narativu mejnstrim medija. Kada se gaji saveznički odnos sa Rusijom, to se odražava na narativ u velikom broju mejnstrim medija. To, nažalost, dovodi do pojačane propagande i dezinformisanja.