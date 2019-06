"Francuzi shvatili da nema razloga da prave još jednu besplatnu ekskurziju"

Za analitičare na Kosovu, otkazivanje sastanka u Parizu bilo je očekivano.

Direktor Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa Fatmir Šeholi kaže da nije nikakvo iznenađenje što je sastanak predstavnika Beograda i Prištine u Parizu otkazan. On za Glas Amerike tvrdi da je imao uvid u kako kaže “nacrt dokumenta koji je poslat predstavnicima Beograda i Prištine o kome bi u Parizu trebalo da se razgovara, a koji je za njih u ovom trenutku neprihvatljiv“.

“U tom dokumentu kao glavna stvar, koja je jednostavno došla do izražaja, posle velikih angažovanja Pariza i Berlina, je da nema razmene teritorije, niti korekcije granica što se tiče Kosova. Druga stvar je da vladavina prava dođe do pravog izražaja na celokupnoj teritoriji Kosova. I treće, kao ono što je možda i glavna stvar, a to je formiranje Zajednice srpskih opština“, kaže Šeholi.

I novinar Goran Avramović smatra da je bilo očekivano da sastanak u Parizu bude otkazan.

“Pragmatični Francuzi su shvatili, naravno u kombinaciji sa Nemcima, da nemaju razloga da prave još jednu besplatnu ekskurziju za političke elite Beograda i Prištine, dakle da im omoguće da još jednom besplatno vide grad svetlosti, a da nikakvih rezultata od tog sastanka prosto ne bude. Njegov izostanak u ovoj situaciji nije nikako iznenađenje, imali smo Berlin i nije bilo rezultata i apsurdno je bilo ponavljati istu situaciju samo na drugom mestu“, kazao je za Glas Amerike Avramović.

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je u petak, kako prenose prištinski mediji, da „nema informacije o tome zašto je sastanak Beograda i Prištine u Parizu odložen“. On je u vezi toga kazao da samo može da potvrdi „da je Kosovo ozbiljna strana“.

Predsednik Kosova Hašim Tači nije se oglašavao u vezi otkazivanja sastanka u Parizu. On je kako je saopšteno iz njegovog kabineta danas otputovao u Belorusiju gde će učestvovati na ceremoniji zvaničnog otvaranja Evropskih olimpijskih igara “Minsk 2019”.​