Fauči za Glas Amerike: Obavezno nositi maske na protestima

Dok je broj slučajeva Kovida 19 u SAD premašio dva miliona, direktor Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti je, u razgovoru za ruski servis Glasa Amerike, pozvao učesnike protesta koji se održavaju širom zemlje da obavezno nose maske. Glavni američki epidemiolog takođe je govorio o razvoju vakcine,

Od početka epidemije, doktor Fauči preporučuje Amerikancima da izbegavaju mesta gde se okupljaju veće grupe ljudi. Iako kaže da razume razloge zbog kojih ljudi žele da iskažu svoje stavove na ulicama – i dalje ostaje pri toj preporuci, a građanima savetuje da ako moraju da idu na proteste – obavezno nose maske, sve vreme.

„Očigledno, postoji rizik, kada su ljudi zbijeni, i u gomili, posebno ako viču i skandiraju, da će širiti infekciju što će dovesti do porasta broja novih slučajeva. Mi to pratimo, i veoma je uznemirujuće što se ispostavilo da su neki pripadnici Nacionalne garde koji su bili na protestima – bili inficirani, što znači da postoji mogućnost, možda i verovatnoća da su zarazili druge ljude ili su drugi zarazili njih.

Većina demonstranata, po svemu sudeći, ipak nosi maske ali postoje protivrečne informacije o tome koliko su efikasne i koje vrste maske pružaju bolju zaštitu.

"Uvek je bolje nositi masku nego ne", ponavlja doktor Fauči. "Možda vas neće zaštiti 100 odsto ali svakako nudi određeni nivo zaštite od infekcije – I drugih I vas. AKo ste zaraženi, čak I ako nemate simptome, vaša maska će zaštiti druge ljude od infekcije. Obična platnena maska je dobra, hirurške maske su dobre. Nema potrebe da se nabavlja maska N-95, njih čuvamo za zdravstvene radnike kojima stalno preti rizik jer se staraju o aktivnim pacijentima.

Broj zaraženih u Americi je prešao 2 miliona a stopa infekcija porasla u 21 državi. Na pitanje da li je zemlja prebrzo počela da se otvara, doktor Fauči ističe da odluke vlasti o tempu otvaranja moraju da zavise od situacije u pojedinačnim državama, okruzima i gradovima.

"Ako živite u oblastima sa visokom stopom infekcija treba da budete vrlo oprezni. Ako ne, možete da se malo brže vraćate uobičajenim aktivnostima", kaže Fauči i dodaje da isto važi za škole.

"Potpuno isto. U nekim okruzima i regionima biće u redu da se otvore škole. U nekim delovima zemlje uopšte neće želeti da otvore škole. Postoje i delovi gde želimo nešto između - možda da se škole otvore ali se modifikuje raspored, neka deca idu pre podne, neka poslepodne."

Doktor Fauči kaže da je nemoguće sa sigurnošću predvideti šta će se dalje dešavati.

"Ono što znamo je da će doći do infekcija tokom jeseni i zime. Znamo da, pošto se ovaj virus tako lako prenosi, neće spontano nestati sa lica zemlje. Da li ćemo imati drugi talas na jesen u potpunosti zavisi od naše sposobnosti da identifikujemo, izolujemo i pratimo nove slučajeve i sa kim su zaraženi bili u kontaktu. Ako to efikasno uradimo, možemo da sprečimo drugi talas. Drugi talas nije neizbežan. Možemo da ga sprečimo ako uradimo pravu stvar."

Američka vlada sarađuje sa nekoliko biotehnoloških kompanija na razvoju vakcine a velike nade se ulažu u ispitivanja kompanije Moderna.

“Umereni sam optimista da ćemo u razumnom roku imati vakcinu, ne samo kompanije Moderna već i nekoliko drugih kompanija sa kojima sarađujemo. Razlog za moj optimizam je što su u ranim testovima na ljudima i životinjama rezultati bili povoljni. Drugim rečima, životinje su bile zaštićene u eksperimentalnoj fazi a u fazi jedan testiranja na ljudima vakcina je proizvela odgovor koji pokazuje da bi mogla da vas zaštiti od virusa. Niko ne može da garantuje da ćemo imati bezbednu i efikasnu vakcinu ali sam umereni optimista da idemo u pravom smeru.”

Treća i poslednja faza testiranja vakcine kompanije Moderna počinje u julu a u isto vreme počeće i proizvodnja prvih doza, i pre nego što budu poznati konačni rezultati. Vakcina se razvija uz rizik – objašnjava Fauči.

“Rizik je samo novčani. Ne postoji rizik za bezbednost i nema rizika da se kompromituje naučni integritet studije. Ova situacija je tako važna da je federalna vlada spremna da preuzme finansijski rizik da bi ubrzala process i da bismo došli do vakcine više meseci ranije nego što bi obično bio slučaj. Mislili smo da se rizik isplati ako se ispostavi da je vakcina efikasna. Ako se pokaže da nije – izgubićemo novac. Ali u ovakvoj situaciji spremni smo na rizik da ne bismo gubili vreme.”

Doktor Fauči kaže da bi svaki kandidat za vakcinu mogao da proizvede dve to tri stotine miliona doza. Krajnji cilj je – milijardu doza vakcine koje će biti dostupne u lekarskim ordinacijama, apotekama i drugim centrima za distribuciju, baš kao vakcina protiv gripa.

Svetska zdravstena organizacija u utorak je morala da pojasni izjavu svoje visoke zvaničnice Marije Von Kerkov koja je interpretirana kao ocena da su veoma retki slučajevi da pacijenti koji ne pokazuju simptome prenesu Kovid 19. SZO je saopštio da je Von Kerkov specifično pominjala mali broj studija. Doktor Fauči ističe da asimptomatski pacijenti mogu da prenesu infekciju isto kao i oni sa simptomima.

"Podaci su jasni, oko 25 ili 30 do 50% ljudi koje lečimo nisu ispoljavali simptome. Znamo da asimptomatski pacijenti mogu da prenesu bolest, ne znamo u kojoj meri, ali znamo da to nisu retki slučajevi. I to je bio razlog za kontroverzu zbog izjave predstavnice SZO da se to retko događa. Ne znamo tačan procenat ali postoji dovoljno dokaza da je to značajan deo prenosa."

A da li će svet ikada biti isti posle Kovida i da li ćemo moći da se vratimo normalnom životu?

"Verujem da hoćemo. Mislim da ćemo zbog iskustva sa ovom strašnom epidemijom postati mnogo svesniji da respiratorne infekcije mogu da se brzo prošire. Verujem da će postojati strah ali mislim da ćemo se postepeno, iako će to možda trajati nekoliko godina, vratiti u normalu pa ćemo možda jednog dana moći da imamo intervju – uživo. Ovo će proći i moći ćemo da se vratimo u normalu ali morate da vodite računa o sebi, nosite masku i izbegavate gužvu.”