Šta novo treba da znate o koronavirusu

Najzarazniji u startu

Studije pokazuju da su ljudi sa koronavirusom najzarazniji u trenutku kada tek počinju da se osećaju loše, saopštili su eksperti Svetske zdravstvene organizacije u utorak.

Dr Majk Rajan, vodeći ekspert za vanredne situacije SZO, rekao je da se novi koronavirus zadržava u gornjim disajnim putevima, što olakšava njegov prenos putem kapljica više nego što je to slučaj sa srodnim virusima poput SARS-a i MERS-a, koji odlaze u niže disajne puteve.

"To znači da možete biti u restoranu, da se osećate savršeno dobro i da počinjete da dobijate temperaturu, ali da se osećate dobro, da niste mislili da treba da ostante kod kuće, ali to je trenutak kad vaš viralni kontejner zapravo može biti vrlo visok", rekao je on.

Povremeno zatvranje

SZO preporučuje pakistanskim vlastima da ponovo uvedu "povremeno zatvaranje" targetiranih oblasti kako bi obuzdali pirenje koronavirusa, saopštavajući da ta zemlja nije dostigla ni jedan od šest parametara te svetske organizacije za ukidanje restrikcija.

"SZO snažno savetuje vladi da prihvati strategiju 'dve nedelje ukinuto, dve nedelje važeće'", kaže se u pismu koje je potpisao čelnik SZO misije u Pakistanu, dr Palita Mahipala, koji je 7. juna poslat kod zdravstvenih vlasti pakistanske dve najmnogoljudnije pokrajine, Pundžab i Sind.

Talas novih slčajeva pogodio je tu južnoazijsku državu nakon što je vlada ukinula restrikcije 9. maja, navodeći kao razlog ekonomski pritisak.

Pusti snovi

"Strah od gubitka posla zabrinjava sve u ovom trenutku", rekao je supervizor gradilišta Šarif Udin.

Kao i mnogi drugi južnoazijski radnici migranti u Singapuru, ovaj 42-ogodišnjak šalje najveći deo svojih plata porodici u Bangladeš i još uvek vraća dugove koje je uzeo da bi platio agenta za regrutaciju koji mu je prvi našao posao u Singapuru.

"Snovi migranata... oni ne bivaju ispunjeni tako brzo. Potrebno je puno vremena da jurite za njima", rekao je Udin.

Lorens Vong, ko-rukovodilac singapurske radne grupe za borbu protiv virusa, rekao je za Rojters da bi odricanje nameta i drugi koraci pomogli ublažavanju "velike zabrinutosti" kod radnika po pitanju sigurnosti posla, ali da su otpuštanja moguća s obzirom na sumorne izglede ekonomije.

Aplikacija za praćenje inspirisana američkim školskim projektom

Singapur je u januaru stupio u kontakt sa studentom Univerziteta Stanford, Rohanom Surijem, kako bi razumeo njegova iskustva i razmišljanja, dok je 2014. godine razvijao prototip aplikacije za praćenje kontakata pod nazivom kTrace, kao visokoškolski projekat.

Suri je razvio protototip sa svojim školskim drugarom u veme kada je epidemija Ebole pustošila zapadnu Afriku.

Proveo je februar i mart volontirajući u singapurskoj Trejs Tugeder aplikaciji zaedno sa kolegama studentima sa Stenforda, Nikilom Čiriom i Danielom Lijem, dajući Singapuru mapu puta deleći kod kTrejsa i pružajući savete o snažnijoj zaštiti ličnih podataka.

Sada, Surije koosnivač druge aplikacije zvane Zirou, koja za cilj ima da privuče korisnike izgrađjući tehnologiju praćenja kontakata uz bezbednosni alat za prodavnice i restorane, baziran na podacima poput limita popunjenosti i pravila nošenja maske.