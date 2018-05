Evropa i Iran rade na očuvanju nuklearnog sporazuma

Evropski i iranski ministri inostranih poslova rade na spasavanju nuklearnog sporazuma, nakon što je predsednik Donald Tramp izveo SAD iz tog pakta.

Šefica evropske diplomatije, Federika Mogerini, rekla je da su evropski i iranski zvaničnici održali razgovore po pitanju raznih izazova - od očuvanja i produbljivanja ekonomskih, transportnih i finansijskih odnosa, do zaštite evropskih kompanija koje su u poslovima sa Iranom, a u svetlu sankcija koje su SAD obećale da će uvesti Islamskoj Republici Iran.

Uprkos učestalim pozivima za novi, širi sporazum, Mogerini je rekla da je cilj bio da se očuva sporazum iz 2015.

"Ukoliko želimo da očuvamo sporazum - što nije laka rabota - ali ukoliko želimo da očuvamo ovaj sporazum, znamo da važi 'što pre, to bolje'", rekla je Mogerini. "Ponovo, to neće biti lako... Ali, ukoliko mogu da se poslužim metaforom - imamo rođaka na intenzivnoj nezi i želimo da ga izvedemo sa intenzivne nege što je pre moguće".

Mogerini je govorila nakon razgovora održanihu utorak između ministara spoljnih poslova Britanije, Francuske i Nemačke sa njihovim iranskim kolegom, Mohamedom Džavadom Zarifom.

Zarif je rekao da Teheran želi da obezbedi da interesi "preostalih učesnika sporazuma, posebno Irana, budu očuvani i garantovani".

Tramp je rekao da je sporazum bio nedovoljan u suzbijanja iranskog nuklearnog programa i uloge te zemlje u bliskoistočnim konfliktima, kao i u određivanju šta se događa nakon što sporazum istekne.

Mogerini je, pak, rekla da EU veruje da nuklearni sporazum treba da bude razmatran odvojeno od drugih oblasti neslaganja sa Iranom.

"Mi smo, i oduvek smo bili, jasni po sledećem pitanju: Postoji više šansi i prilika za otvaranje puteva diskusije po drugim pitanjima, ukoliko iranski sporazum ostane na snazi, nego ukoliko ne ostane", rekla je.

Evropski lideri raspravljaće o nuklearnom sporazumu na samitu u Bugarskoj, koji počinje u sredu.

