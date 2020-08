Zvezda "Crnog pantera" Čedvik Bouzmen preminuo od raka debelog creva

Čedvik Bouzmen, zvezda revolucionarnog filma "Crni panter", preminuo je od raka debelog creva, potvrdio je njegov publicista Francuskoj novinskoj agenciji (AFP).

Bouzmen, koji je imao 43 godine, nije javno komentarisao tešku bolest, koja mu je prvo utvrđena 2016. godine, i nastavio je da radi na velikim holivudskim filmovima.

"Najveća čast u njegovoj karijeri bilo je to što je u Crnom panteru oživeo lik kralja T'čale", navodi se u saopštenju objavljenom na Bouzmenovim nalozima na društvenim medijima i dodaje da je "umro u svojoj kući, uz suprugu i porodicu".

Bouzmen je postao prvi crni superheroj koji je dobio svoj zasebni film u serijalu "Marvel", 2018. u "Crnom panteru".

Film, koji se dešava u izmišljenom afričkom kraljevstvu Vakandi, sjajno je prihvaćen i od kritičara i od publike. Postao je prvi film o strip junaku nominovan za Oskara u kategoriji za najbolji film, a zaradio je više od milijarde dolara širom sveta.

Prethodno, Bouzman je tumačio crnačke ikone - legendarnog bejzbol igrača Džekija Robinsona u filmu "42" i soul zvezde Džejmsa Brauna u "Get on Up".

Nedavno se pojavio u filmu reditelja Spajka Lija "Da 5 Bloods", a trenalo je da glumi i u nastavku "Crnog pantera", koji je planiran da se pojavi u bioskopima 2022.

"Istinski borac, Čedvik je istrajao sve" i snimao filmove "za vreme i između nebrojenih operacija i hemoterapije", navodi se u saopštenju porodice.