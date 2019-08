Dejmon Vilson za Glas Amerike: Verujem da će Srbija priznati nezavisnost Kosova

Izvršni potpredsednik Atlanskog saveta Dejmon Vilson veruje da će Srbija priznati nezavisnost Kosova. Uz političke lidere sa vizijom i koordinisanu podršku Amerike i Evrope, sada postoji istorijska šansa da Srbija i Kosovo postignu dogovor, kaže Vilson za Glas Amerike. On ističe da bi bilo bolje da se pitanje reši pre nego što Amerika uđe u nove izbore.

Glas Amerike: Čini se da postojao optimizam da će se nastaviti dijalog između Beograda i Prištine, posle ostavke Ramuša Haradinaja. Da li verujete da će nova Vlada Kosova ukinuti tarife i nastaviti dijalog?

Vilson: "Znate, nisam naivan da ne znam koliko je to sve teško, jer je ovo velika stvar, ali ono što je tačno jeste da sada postoji nova šansa, možda novo polje mogućnosti da se Kosovo i Srbija vrate dijalogu. To će zavisiti od toga kako će se rešavati situacija na Kosovu, u vezi sa formiranjem nove vlade, da postoji saglasnost. Predsednik Tači je odigrao hrabru i tešku lidersku ulogu i mora da ima podršku vlade u ovome. Videćemo kako se situacija odvija, ali nadam se da će Kosovo moći da sastavi vladu koja će biti u stanju da vlada i da ima podršku javnosti, ali i da pobošlja poziciju zemlje tako da učestvuje u dijalogu".

Glas Amerike: Prošli put kada ste govorili za Glas Amerike rekli ste da ne postoje rokovi. Deluje kao da američka administracija želi da što pre reši ovo pitanje, možda čak i u narednih par meseci, kao što je pominjao predsedik Francuske Makron?​

​Vilson: "Treba da bude sada, treba da bude u narednih par meseci, krajnje je vreme da ove zemlje mogu da počnu da planiraju budućnost, ovo im je prepreka - što nema normalizacije između Kosova i Srbije. Biće omča oko vrata onima i u Beogradu i u Prištini, kočnica da povedu zemlju u budućnost. Ne postoji neki veštački rok, ali hitno je. Svet se brzo menja, svetska ekonomija se drastično menja, i ceo ovaj deo sveta, Balkan, Kosovo i Srbija će ostati u zapećku. Tako da postoji istorijska šansa, postoje politički lideri koji imaju viziju da to urade i da razumeju koliko je to važno, i tu je koordinirana podrška Evrope i Vašingtona, čak i kad postoje razlike, ali na strateškom nivou, ovde SAD i EU žele da budu od pomoći i da poguraju da se ovo okonča. Sad je momenat, jer svi ulaze u izborne procese, svi žele to da završe pre nego što se pažnja usmeri na izbore".

Glas Amerike: Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Metju Palmer je u intervjuu za Glas Amerike rekao da niko ne može da natera Beograd i Prištinu da rade nešto što ne žele da urade u procesu postizanja sporazuma. I kada govorimo o međusobnom priznavanju, verujete li da će Srbija ikada priznati nezavisnost Kosova?

Vilson: "Verujem da hoće. Ali to se neće desiti tek tako. To mora biti deo paketa koji odgovara i Srbiji. Ovo je prilika za Srbiju da razvije svoju ekonomiju, da poboljša potencijal radne snage i omogući bolju budućnost za one koji žele da ostanu u svojoj zemlji time što će ubrzati put ka EU. Da ne bude politički potpuno zaglavljena oko pitanja Kosova, već da bude orijentisana na to da zemlju pripremi za učešće u globalnoj ekonomiji. Mislim da srpski lideri razumeju da je u interesu Srbije da ne ostavlja otvorenu ranu, već da sprovede pomirenje i normalizaciju i da misli na sopstvenu budućnost. Ovo je prilika za Srbiju da se fokusira na budućnost, ali zahteva da se sada donesu teške odluke u vezi sa Kosovom. I u sadašnjem političkom kalendaru postoji mogućnost za to".

Glas Amerike: Kada kažete da treba da prizna nezavisnost Kosova i da bi za to dobila nagradu - obični ljudi u Srbiji bi pomislili da Kosovo ima cenu. Šta podrazumeva ta nagrada i da li verujete da je ova vlast u stanju da preuzme odgovornost za tu istorijsku odluku?

Vilson: "Mislim da jeste i da su lideri jasno stavili do znanja da je ovo pravi trenutak u kojem to može da se uradi i da sporazum mora biti dobar. Nema sumnje da su kosovske tarife sve mnogo poremetile, tako da se opet vraćamo na status kvo. Tarife treba ukinuti, a treba prekinuti i sa agresivnim pokušajima da se spreče priznanja nezavisnosti Kosova i članstvo u međunarodnim organizacijama. Da se desi diplomatski 'prekid vatre' i da se fokusiramo na ozbiljna pitanja međusobnog pomirenja za pregovaračkim stolom.

Ako mislite samo o tome šta je cena, šta može Srbija da da Kosovu ili obrnuto, to je manje važno, to su mrvice. Kolač postaje sve manji ako nema pomirenja, ekonomija će stagnirati dok ne bude jasne perspektive za EU, za strane investicije, bezbednost i stabilnost. Taj kolač se smanjuje dok se svađate ko će da dobije koliki deo. Poenta je u tome da napravite veći kolač i da obe strane dobiju dobar deo time što ćete uključiti i investicije EU, infrastrukturne planove, podršku SAD privatnom biznisu. Da pustite Ameriku da učestvuje u kreiranju bezbednosne slike u regionu, ali i za Srbe koji ostaju da žive na Kosovu. Mislim da je predsednik Vučić iskreno rekao građanima koja je cena statusa kvo, a sada je prilika da se govori o tome šta se može dobiti dogovorom - i to ne samo o onome što će Kosovo ponuditi, već i o prilikama koje postaju stvarne - strane investicije, članstvo u EU, istorijsko pomirenje sa SAD. To je velika vizija koju bih voleo da prihvate srpski lideri, a američki snažno podrže".

Glas Amerike: Kad kažete da su svi u izbornim procesima, ko bi u Srbiji preuzeo rizik i priznao Kosovo i kad?

​Vilson: "To nikad nije lako pitanje i zato je politika i težak posao. Mnogo važnije od izbora je to da ako biste da budete istorijska ličnost u zemlli, treba vam hrabrost, odlučnost i vizija, i ja sam ubeđen, kada lideri donose odluke za koje osećaju da su prave za njihovu zemlju, ljudi čak i da se ne slažu oko detalja, poštuju to. Ovo je prilika da se pokaže odlučnost".

Glas Amerike: Da li je ta ličnost predsednik Srbije Aleksandar Vučič i da li mislite da bi on politički preživeo kada bi priznao Kosovo?

Vilson: "Verujem u to. Mislim da bi on uspeo, ako postigne istorijski dogovor, on je talentovan političar. Suština je da se to ne gleda kao gubitak za Srbiju, već da to otvara mnoge ekonomske mogućnosti za budućnost Srbije. Ako se to politički preformuliše da se shvati da je to način da Srbija preuzme kontrolu nad sopstvenom sudbinom, to svi birači žele. To majke žele za svoju decu, kako će im biti obrazovanje, posao... potrebna je politička spretnost, hrabrost i nikada nećete ubediti sve, ali treba da objasnite kako je ovo dobro za budućnost Srbije".

Glas Amerike: Bivši američki diplomata Džejms Huper rekao je u intervjuu Glasu Amerike da su Vučić i Tači već postigli dogovor, koji je navodno blokirala Angela Merkel. Da li imate neke infomacije o tome?

Vilson: "Jasno je da su dva predsednika napravila veliki napredak, da su prilično blizu dogovora. Radili su na važnim stvarima i detaljima konstruktivno i svaka im čast, kao i timu Federike Mogerini. Mnogo toga je urađeno, ne počinjemo posao ispočetka, ali ne znači da imamo sporazum, niti da ga je Merkel blokirala. Nismo završili. Sporazum je dogovor i to treba da bude nešto što obe strane podržavaju, što i njihove vlade podržavaju, što je ispalo kao izazov za Kosovo. I treba da dobiju i podršku međunarodnih partnera, tako da nemamo još sporazum. Imamo činjenicu da je mnogo stvari urađeno, jasne su konture, i to me ohrabruje. Ovo nije nešto što je EU diktirala, a Amerika primoravala. Lideri Srbije i Kosova su uradili mnogo posla, i treba da im damo mali podstrek da dodju do sporazuma".