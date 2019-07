Kandidat za ambasadora SAD u Srbiji: Prioritet normalizacija odnosa sa Kosovom

Kandidat za novog ambasadora SAD u Srbiji Entoni Godfri rekao je da će njegov prioritet biti normalizacija odnosa Beograda i Prištine i pronalazak trajnog i održivog rešenja. Američki diplomata, koji je bio zamenik ambasadora u Moskvi, kaže da je svestan “malignog uticaja Rusije” i ističe da je u strateškom interesu SAD da podrže Srbiju na evropskom putu. Entoni Godfri je govorio pred Odborom za spoljne poslove u Senatu, koji treba da potvrdi njegovu nominaciju, a potom će o tome glasati i Senat u punom sastavu.

​“Srbija je politički i ekonomski lider i ima ključnu ulogu u regionalnoj stabilnosti. U strateškom je interesu SAD da se Srbija razvije u modernu, demokratsku i evropsku naciju i podržavamo njenu integraciju u EU. Srbija je na prekretnici i lideri moraju da sprovedu reforme kako bi zemlja napredovala ka EU”, rekao je Godfri u uvodnoj reči na pretresu u Senatu.​

Američki diplomata kaže da je najvažnija regionalna stabilnost i da Srbija mora da normalizuje odnose sa Kosovom kako bi napredovala ka EU.

Godfri je rekao da će njegov prioritet, ako bude potvrđen kao ambasador, biti normalizacija odnosa Beograda i Prištine i da će ohrabrivati obe strane da se vrate za pregovarački sto.

„Radimo na tome u Beogradu, Prištini, Vašingtonu i Briselu, da nađemo način da Srbija i Kosovo dođu do rešenja, da odstupe od kontraproduktivnih koraka, kojima obe strane pribegavaju. Obema stranama je potrebno da krenu napred, a naš posao je da to omogućimo“, rekao je Godfri odgovarajući na pitanje demokratske senatorke Džin Šahin o tome šta se može učiniti da Srbija i Kosovo dođu do rešenja.

„Svestan sam agresivnog ponašanja Rusije u Evropi“

Godfri je kazao da je, posle diplomatske službe u Moskvi, “u potpunosti svestan agresivnog ponašanja Rusije, malignog uticaja i kampanje dezinformacija, koju vodi u Evropi” i da SAD ulažu veliki napor da se tome suprotstave.

Demokratska članica Odbora za spoljne poslove u Senatu Džin Šahin rekla je da nedavna primopredaja ruskih borbenih vozila Srbiji u Nišu nju dvostruko zabrinjava - zbog toga što Rusija želi da utiče na situaciju u Srbiji i zato što se time zastrašuju ostale zemlje u regionu, imajući u vidu „ulogu Srbije u ratovima devedesetih“.

Kandidat za novog američkog ambasadora u Srbiji je rekao da je cilj SAD na Zapadnom Balkanu suprotan ciljevima Rusije, ali saglasan sa ciljem Srbije da se integriše na Zapad, te da će ohrabriti Srbiju da napreduje ka Zapadu, što uključuje i normalizaciju odnosa sa Kosovom.

Američki diplomata kaže i da će, ako bude izabran, raditi na poboljšanju odnosa Srbije sa BiH, Crnom Gorom i Hrvatskom.

Entoni Godfri istakao je da će nastaviti da pritiska Vladu Srbije da se završi istraga o ubistvu braće Bitići 1991. godine i da će učiniti sve da odgovorni budu privedeni pravdi, bez obzira na položaj i rang.

„SAD za medijske slobode i borbu protiv korupcije“

Kandidat za ambasadora SAD u Srbiji rekao je da su demokratija i vladavina prava važan element delovanja Sjedinjenih Država u Srbiji i da želi da promoviše i brani demokratske vrednosti.

„Nasilje nad novinarima i pretnje nasiljem novinarima u Srbiji povećavaju autocenzuru i sprečavaju mogućnost novinara da objektivno informišu javnost“, kaže Godfri i dodaje da će se, ako bude imenovan, truditi da pomogne srpskim partnerima da ojačaju demokratske institucije, štite prava manjinskih zajednica, da se bore protiv korupcije i da povećaju medijske slobode.

Godfri je na pretresu pred Odborom za spoljne poslove Senata ocenio da ekonomski razvoj Srbije ima ogroman potencijal zahvaljujući obrazovanoj i talentovanoj radnoj snazi, zbog lokacije koja je važna trgovinska raskrsnica Evrope i dugačke tradicije gostoprimstva. On smatra da će jačanje vladavine prava omogućiti Srbiji da dalje privlači investicije i zaustavi emigraciju mladih i obrazovanih.

„Srbija je učinila velike korake da reformiše svoju ekonomiju, mora i da smanji birokratske prepreke i da se bori protiv posledica korupcije da bi bila privlačnija za poslovanje“, upozorava Godfri.

On navodi da će raditi na značajnim američkim investicijama u Srbiji, koje su za sada otvorile 20.000 radnih mesta od 2000. godine.

Naveo je da je Srbija važan partner u vojnim odnosima kao i u misijama za održavanje mira, a da je saradnja Srbije sa Nacionalnom gardom Ohaja jedna od najuspešnijih u Evropi.

Za odnose Sjedinjenih Država i Srbije kaže da imaju dugu i komplikovanu istoriju, od saveznika u oba svetska rata do teških vremena iz devedesetih godina prošlog veka.

Entoni Godfri trenutno služi kao zamenik ambasadora SAD u Moskvi, a iza sebe ima skoro 40 godina službe u američkoj Mornarici i diplomatiji.

Tokom diplomatske karijere bio je zamenik ambasadora u Jermeniji, a služio je i u ambasadama u Zagrebu, Dablinu i Minsku.

Diplomirao je na Univerzitetu Kalifornija i govori ruski, turski i kako kaže “srpsko-hrvatski jezik”.

Oženjen je i ima troje dece.