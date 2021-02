Daft Pank se rastaje posle 28 godina

Jedan od najuticajnijih bendova na polju elektronske muzike, Daft Pank, saopštio je da se rastaje posle 28 godina saradnje.

Francuski "dvojac" podelio je vest u osmominutnom video snimku nazvanom "Epilog". Ketrin Frejžer, dugogodišnja publicistkinja benda, potvrdila je vest za agenciju AP.

Daft Pank čine Tomas Bangalter i Gi Manuel de Omem-Kristo. Osvojili su šest Gremija a njihovi singlovi "One More Time", "Harder, Better, Faster, Stronger" i "Get Lucky" postale su svetski hitovi.

Banglater i de Omem-Kristo upoznali su se u jednoj pariskoj školi 1987. Pre Daft Panka, formirali su rok bend Darling. Tajanstveni, nemi muzičari pod kacigama objavili su debi album "Homework" 1997. Njihov prvi međunarodni hit bio je "Da Funk" koji je dospeo na prvo mesto Bilbordove dens liste i doneo im prvu nominaciju za Gremija. Drugi hit na prvom mestu top liste bio je "Around the World" a usledila je i druga nominacija za Gremija.

Daft Pank je obišao svet sa svojim turnejama a ostvarili su još veći uspeh svojim drugim albumom "Discovery" iz 2001. Na njemu se nalazio zarazni hit "One More Time" i "Harder, Better, Faster, Stronger," koji je Kanje Vest obradio i pretvorio u sopstveni hit "Stronger," objavljen 2007. Vest je dobio Gremija za najbolji rep solo nastup 2008, i nastupio zajedno sa Daft Pank na ceremoniji.

Godinu kasnije, živa verzija "Harder, Better, Faster, Stronger" donela je Daft Pank prvog Gremija za najbolji dens snimak - a album "Alive 2007" nagrađen je za najbolji album u kategoriji dens i elektronske muzike.

Daft Pank su, međutim, bili potpuno u centru pažnje na dodeli Gremija 2014, kada su osvojili nagradu za album godine za "Random Access Memories" i ušli u istoriju kao prvi bend iz sfere elektronske muzike koji je osvojio najviše priznanje na Gremijima. Te noći su osvojili četiri nagrade, uključujući onu za snimak godine za hit "Get Lucky," na kome su sarađivali sa Ferelom Vilijamsom i Najlom Rodžersom.

"Random Access Memories" se smatra revolucionarnim albumom sa svojom mešavinom živih instrumenata, disko zvuka, fanka, roka i R&B-ja. Magazin Roling Stoun rangirao ga je kao 295. na svojoj listi "500 najvećih albuma svih vremena" prošle godine.