60. dodela Gremija - veče muzike i politike

Bruno Mars bio je veliki pobednik na sinoćnoj, 60. dodeli nagrada Gremi u Njujorku, gde je osvojio nagrade za album, snimak i pesmu godine.

Primajući najvažniju nagradu za album godine za “24K Magic” Mars je rekao da postoji jedan glavni razlog za sve pesme na albumu.

"Te pesme su napisane samo sa osećanjem radosti, iz jednog i jedinog razloga a to je ljubav, I to je jedina stvar koju sam želeo da donesem sa ovim albumom. Nadam se da će svi da to osete i da plešu uz moju muziku.”

Mars je takođe osvojio Gremija za najbolji R&B album i najbolji nastup i pesmu u tom žanru.

U drugim kategorijama, Alesija Kara je osvojila Gremija za najboljeg novog umetnika dok je reper Kendrik Lamar odneo nagradu za najbolji rep album, rep pesmu i nastup.

Politika je bila itekako prisutna na ceremoniji. Pevačica i glumica Žanel Mone podsetila je publiku da muzička industrija mora da se suoči sa sopstvenim problemima u domenu seksualnog zlostavljanja i diskriminacije žena.

"Dolazimo u miru ali se ne šalimo. A onima koji bi se usudili da pokušaju da nas ućutkaju, za vas imamo tri reči – Vreme je isteklo.”

Kubansko-meksička pevačica Kamila Kabelo imala je poruku o imigraciji i "sanjarima", imigrantima dovedenim u Ameriku kao deca. "Ovu zemlju su sagradili sanjari, za sanjare, za one koji su pokušavali da ostvare američki san."

Bivša državna sekretarka Hilari Klinton, koja je izgubila predsedničku trku 2016. godine, neočekivano se pojavila u unapred snimljenom skeču komičara Džejmsa Kordena o učesnicima audicije za glas za audio verziju bestsellera Majkla Vulfa “Vatra I bes” o nekonvencionalnoj prvoj godini Donalda Trampa u Beloj kući.

Taj skeč je razljutio Niki Hejli, američku ambasadorku u UN, koja je tvitovala da je oduvek volela Gremije ali je događaj “upropastilo čitanje knjige Vatra i bes.” Predsednikov sin Donald Tramp mlađi takođe je kritikovao Klinton tvitujući da je “čitanje odlomka knjige sa lažnim vestima izgleda dobra utešna nagrada za one koji su izgubili predsedničku trku.”

Nil Portnou, director Akademije muzičke industrije, koja organizuje dodelu Gremija, izjavio je za Asošijejted Pres da smatra da je pojavljivanje HIlari Klinton bilo više satira nego politika.