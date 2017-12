Dačić: "Ne verujem da su u ovom trenutku SAD saveznici Srbije"

SAD i Srbija treba da nađu minimum zajedničkog interesa kako bi se održala stabilnost na Balkanu, ocenio je za Glas Amerike ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, pošto se u Vašingtonu sastao sa savetnikom za nacionalnu bezbednost u Beloj kući H. R. Mekmasterom i pomoćnikom državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom. Ipak, Dačić smatra da u ovom trentku SAD nisu saveznici Srbije.

"Ja govorim o tome da mi moramo da imamo nekoga ko će biti na našoj strani, Mi tražimo saveznike. Pa čekajte, jel normalno da SAD imaju saveznike u najsitnijim i najmanjim zemljama Balkana, a ne u najvećoj zemlji Balkana. - Pa zar mi nismo saveznici? Ne verujem, U ovom trenutku ne. Mislim, mi želimo da budemo partneri i saveznici, ali mnogo toga treba da se promeni i da se dođe, ako budemo delili zajedničke interese – onda možemo da kažemo da smo saveznici i partneri”.

Ivica Dačić ističe da predlog o uključivanju SAD u dijalog Beograda i Prištine nije čuo od američke administracije – na šta su se ovih dana pozivali kosovski lideri.

“To što Tači i Haradinaj pričaju je američka administracija demantovala. Čak i u razgovoru sa Federikom Mogerini. To znači da su oni rekli Federiki Mogerini da oni ne stoje iza albanskih izjava. Znači to nije tačno? Nije tačno. Jesu vam potvrdili to? Između stalog su i o tome govorili i rekli da oni ne beže od toga, ali da to treba da bude pitanje konsenzusa i zajedničkog predloga, jer kao što se zna Generalna skupština je prebacila dijalog na evropski nivo i svaka nova promena formata bi podrazumevala novi dijalog o formatu, a sigurno bi onda i Srbija imala da predloži neke druge zemlje koje nisu članice EU. - A koga biste vi? Nekog, na primer, ko bi bio na našoj strani”.

Na svojoj strani Srbija, kaže Dačić, ima i dovoljno zemalja koje bi glasale protiv članstva Kosova u UN, što se u američkoj javnosti pominjalo kao potencijalni ustupak koji bi Srbija mogla napraviti zarad ustupaka, koje bi dobila u evrointegracijama.

“Ovde je reč o kršenju međunarodnog prava i priznavanju jednostranih poteza protiv kojih je velki broj zemalja uključujući i Rusiju i Kinu. To znači da taj predlog ne bi mogao da prođe Savet bezbednosti, a po mom mišljenju ne bi mogao da dobije ni dovoljan broj glasova na Generalnoj skupštini – jer to što Priština priča da ima 114 priznanja – to je šarena laža“.

Stalno vojno prisustvo SAD na Balkanu u bazi Bondstil, koje je u izveštaju predložio Atlantski savet, šef srpske diplomatije ne vidi kao realnu protivtežu srpsko-ruskom humanitarnom centru.

"Ako petorica Rusa i jedan pas i četvorica Srba vrede kao ceo Bondstil, onda sam ja užasnut time. Želim da kažem ovo, ne vama nego ovde gde smo. Kad se slonovi vole, ljube, vode ljubav ili biju – uvek trava nastrada. Mi nećemo da budemo u poziciji trave, odnosno malih, i zato treba da gledamo svoje interese”.

Oštre kritike na račun međunarodnih finansijskih institucija MMF i SB, zapadnog sistema i američke aviokompanije “United”, koje je izrekao na konferenciji Atlantskog saveta u Vašingtonu – Dačić, kaže, ne povlači. Na konstataciju da je član Vlade koja sarađuje sa MMF-om, šef diplomatije kaže da zbog toga ne mora da promeni svoje mišljenje: da će zemlja biti srećna kada isprati MMF.