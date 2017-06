3D štampači i u svetu čokolade

Namena za 3D štampače ima bezbroj. Do sada smo videli kako se trodimenzionalni štampači koriste za pravljenje svega i svačega – od robota preko društvenih igara do kuvanja. Sada se pojavio i način da se od topljene čokolade napravi umetničko delo.

Uzmite nekoliko tabli čokolade, polako ih otopite, ubacite u 3D štampač … i možete da napravite bilo šta vam padne na pamet. Gaetan Rišar iz "La Miam Factory" kaže:

“Ovde je zanimljivo što uz pomoć 3D štampača možete da dobijete oblike koji ne mogu da se naprave u kalupu, jer se naduju ili su izdubljeni. 3D štampanje čokolade je nova alatka za poslastičare da prave nove oblike, nove stvari kako bi iskazali svoju kreativnost”.

Nova generacija štampača čokolade znači da je jedina granica - mašta umetnika ili kuvara... Kristof Drue, takođe iz "La Miam Factory", objašnjava:

“Obično je nemoguće napraviti ovo delo na bilo koji drugi način osim 3D štampanjem jer ima mostove, ima oblik koji ne može da se napravi u kalupu. Zbog toga ovo delo ima neverovatan kvalitet i svi koji prave čokoladu me pitaju kad ga vide 'kako si to napravio? Površina je glatka, a linije od 3D štampanja su jedva vidljive, to je izvanredno’”.

U Belgiji, svetskoj prestonici čokolade, ove mašine iz korena menjaju način na koji se čokolada pravi i prodaje.

Čak su i veterani pravljenja čokolade zaintrigirani tehnikom 3D štampanja. Poslastičar Loran Žerbo naglašava:

“3D štampanje je vrlo zanimljivo, jer mi koji pravimo čokoladu uglavnom koristimo kalup. Problem je što moramo da skinemo kalup i to ponekad nije moguće. Ali sa 3D štampanjem možemo da napravimo čokoladu u specijalnim oblicima. S druge strane, tehnički deo je malo komplikovaniji, jer moraju da se naprave kompjuterski fajlovi sa oblicima, koji će nam biti potrebni. Ali to je veoma interesantna tehnika”.

“Le Miam Factory” napravila je razne čokolade u obliku zeka, novogodišnje jelke i čokoladnih flaša za pivo, a vlasnici kažu da se nadaju da će ubrzo da prošire biznis po čitavoj Belgiji.