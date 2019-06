Crna Gora uvela kazne za nepoštovanje državnih simbola

Glasovima poslanika vladajuće većine, crnogorski parlament usvojio je u ponedjeljak izmjene i dopune Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti, kojim su predviđene novčane kazne za nepoštovanje grba, zastave i himne Crne Gore.

Novi zakon predvidja novčane kazne od hiljadu do 20 hiljada eura za pravno lice koje upotrijebi grb i zastavu u umjetničkom stvaralaštvu, nastavnom i obrazovnom radu na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore.

Identičnu kaznu sudovi će ubuduće izricati ako se na grbu ili zastavi učini bilo kakva izmjena, ili se simboli upotrijebe kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model, te ako se zastava postavi tako da dodiruje tlo, ili kao prostirka ili zavjesa.

Zakonskim izmjenama predviđene su i kazne “ukoliko se u tekstu ili melodiji himne izvrši bilo kakva njena izmjena, ili se izvede na način i u prilikama koji vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore”.

Pored ostalog, novim zakonom propisane kazne za nepoštovanje simbola za odgovorna lica su od 300 do dvije hiljade eura, za fizička lica od 300 do dvije hiljade, a za preduzetnike od 300 do šest hiljada eura.

Zakonom se uvodi obaveza da se zastava stalno vijori na zgradama organa lokalnih samouprava i javnih ustanova, čiji je osnivač država.

Ipak, poslanici nisu usvojili amandman Liberalne partije, koji je predviđao da političke partije, na državnom i lokalnom nivou, na svojim stranačkim prostorijama ističu državnu zastavu.