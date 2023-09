Počela saslušanja u istrazi o tunelu, saslušaće i predsjednika Višeg suda

U Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici u četvrtak su počela saslušanja više osoba u istrazi o pronađenom tunelu koji vodi do depoa Višeg suda, dok policija traga za šest osoba osumnjičenih.



Rukovodilac ODT-a Podgorica Duško Milanović potvrdio je Glasu Amerike da su saslušanja u toku i da će u istrazi biti saslušan i predsjednik Višeg suda Boris Savić, koji je medijima prvi saopštio informacije o pronađenom tunelu koji vodi do suda, navodeći da iz sudskog depoa “gotovo ništa” ne nedostaje.



Prema informacijama TV Vijesti, u četvrtak bi trebalo da budu saslušani službenici koji su radili na obezbjeđenju suda, kao i zaposleni koji su imali pristup depou, dok bi Savić trebalo da bude saslušan u petak.



Milanović je novinarima saopštio da je dežurni tužilac, odmah po saznanju za obijanje depoa i pronalazak tunela izvršio uviđaj i da su sa lica mjesta izuzeti tragovi koji su upućeni na odgovarajuća vještačenja, a takođe i video nadzori.

Tunel dug 30-tak metara koji vodi od suda do stana u zgradi preko puta otkriven je prije tri dana, a vlasti su saopštile da tragaju za šest osoba osumnjičenih da su kopale podzemni prolaz do depoa u kojem je smješten dokazni materijal iz krivičnih djela, uključujući tone zaplijenjenog kokaina, marihuane, sudski spisi, oružje i drugi predmeti.



Premijer Dritan Abazović u četrvtak je rekao da je do sada utvrđeno da je iz depoa ukradeno oružje, a Televizija Vijesti u četvrtak javlja, pozivajući se na nezvanične izvore, da je nestalo oružje navodno pripadalo članovima “kavačkog“ kriminalnog klana, ali to nije zvanično potvrdjeno.



Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocijenio je u četvrtak da je prokopavanje tunela do Višeg suda u Podgorici udar na institucije sistema i pravosuđe i Crnu Goru, i pozvao nadležne institucije da slučaj rasvijetle do kraja.



“Očekujemo od svih nadležnih institucija da se odgovorno ponesu i slučaj rasvijetle do kraja”, rekao je i dodao da se “nada da ovo neće biti slučaj o kojem javnost neće saznati u potpunosti cijelu sliku”.



Opoziciona Demokratska partija socijalista optužila je premijera Abazovića da je posjetom obijenom depou Višeg suda kompromitovao dokaze i najavila krivičnu prijavu protiv premijera i ministara koji su bili u njegovoj pratnji.



“Koji tužilac je dao odobrenje premijeru da se nadje na mjestu krivičnog djela?”, upitali su iz DPS-a i naveli da je u pitanju “kompromitacija države” te da je “obesmišljavanje institucija zbog PR-a i potrebe slikanja i političkog konfrontiranja samo dokaz haosa institucija”.



Nazivajući slučaj tunela u Višem sudu “neviđenim skandalom”, lider DPS-a Danijel Živković poručio je da je “potrebno pronaći odgovorne za ovakvo stanje u bezbjednosnom sektoru”.



“Trebaju nam institucije koje će u skladu sa zakonom obavljati svoje zadatke. Mi ni nakon četiri dana nemamo informaciju što je nestalo iz depoa”, rekao je Živković.