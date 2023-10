Crnogorska opozicija najavljuje bojkot ako ne bude odlaganja popisa

Najjača crnogorska opoziciona stranka, Demokratska partija socijalista (DPS), najavila je da će pozvati građane na bojkot popisa stanovništva ako Monstat do kraja dana ne odgovori na njihove zahtjeve za odlaganjem popisa.



Predsjednik te partije Danijel Živković saopštio da je stav DPS-a da “nema ambijenta za održavanje regularnog popisa”, a ranije je iz te partije saopšteno da je jedan od razloga to što predstavnicima partija nije dozvoljena kontrola popisa zakazanog za period od 1. do 15. novembra.



"Kome nije bilo jasno za šta služi popis, juče je imao prilike da se uvjeri. Juče je jasno bilo da je cilj popisa etnički inženjering“, rekao je Živković, aludirajući na govor patrijarha SPC Porfirija, koji je na vjerskom skupu u Podgorici poručio da “ovdje najbolje znamo ko smo, koje smo vjere i kojim jezikom govorimo”.



Živković je rekao da je, “od lokalnog preko državnog nivoa, kroz medijsku kampanju i uključivanje vjerskih poglavara i poziva patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, jasno da je cilj popisa nacionalno prebrojavanje, odnosno etnički inženjering”.

"Ako tome dodamo jučerašnje upozorenje direktora Monstata da će građani biti kažnjavani ako ne budu izjasnili na popisu, onda je jasno da se i Monstat stavio u funkciju onih koji žele da sprovedu etnički inžinjering“, rekao je Živković.



Lider DPS-a je naglasio da takvo kažnjavanje nije moguće i da nije utemeljeno u zakonu, i najavio da će pravni tim DPS-a izaći sa jasnom argumentacijom da nije moguće da se građani kažnjavaju ako ne izađu na popis.



"Danas je finalni rok da dobijemo odgovor od institucija, a prvi zahtjev je da dođe do odlaganja popisa. Čekamo do kraja dana, ako ne dobijemo odgovore, Predsjedništvo DPS-a će Glavnom odboru predložiti da se popis bojkotuje“, rekao je Živković.



DPS je ranije, u pismu Monstatu, upozorio da je “u javnosti prepoznata bojazan od fingiranja rezultata popisa, kao i od nesmetanog uticaja različih interesnih zajednica van Crne Gore”.



“Cijenimo da Vlada nije u ovom trenutku sposobna da obezbijedi demokratičnost i objektivnost, kao ni istinitost njegovih rezultata", kazao je Živković, dok je poslanik te partije, Jevto Eraković, na mreži X napisao “da popisivačima "srpskog sveta" neće otvarati vrata”.

Snežana Remiković iz Monstata saopštila je da je popis zakonska obaveza, navodeći da “bojkot nije dobro rješenje i pozivanje na bojkot je pozivanje na nepoštovanje zakona ove države”.



“Kazna za fizičko lice je od 100 do 500 eura ako ne da podatke i ako na svako pitanje ne da tačan i potpun odgovor. Ukoliko lice ne želi da se izjasni o nacionalnoj, etničkoj pripadnosti, vjeri i jeziku, kao i o invaliditetu upisuje se odgovor ne želi da se izjasni i on se smatra potpunim i tačnim", objasnila je Remiković.



Prema članu 35 Zakona o popisu koji je usvojila aktuelna većina, gradjanin ima dužnost da učestvuje u popisu, a u članu 26 istog Zakona predviđene su novčane kazne do 1000 eura ako građanin ne da podatke koji se od njega traže popisom, kao i ako ne da potpun i tačan odgovor.



Desničarka proruska koalicija Za budućnost Crne Gore, bliska vlastima u Beogradu, poručila je da “postoje svi uslovi za održavanje popisa”.



"Sjetimo se atmosfere popisa koje je organizovao DPS. To je bila atmosfera ucjena i pritisaka na građane, a siguran sam da je atmosfera sada znatno drugačija i da građani najzad nakon decenija mogu slobodno da se izjasne", rekao je funkcioner te koalicije Jovan Vučurović.



Kampanja uoči popisa vidljiva je u medijima i na brojnim bilbordima, a u subotu je svoj doprinos dao i srpski partijarh Porfirije, koji je na vjerskom skupu u Podgorici rekao da osjeća potrebu da podrži građane da “u svakoj prilici odlučno ispolje svoj identitet, kao vjernici SPC, govornici srpskog jezika i kao dični pripadnici srpskog naroda”.

Porfirije je ispred podgoričkog hrama SPC, na skupu kome je prisustvovao i ruski ambasador Aleksandar Maslenikov, rekao i da je to pravo, odgovornost i obaveza svakoga od nas”.



Srpski patrijarh je rekao da "ovdje, bolje nego na drugim mjestima znamo ko smo, znamo koje smo vjere i ona nas odlikuje i afirmiše".



"Znamo i kojom jezikom govorimo i kom narodu pripadamo. Vjera, braćo i sestre jeste kriterijum, mjera našega postojanja, zlatno pravilo koje nas gradi, čini zajednicom, crkvom, narodom...”, rekao je Porfirije.



Poruke patrijarha SPC oštro je kritikovao i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić koji je rekao da izjave vjerskih i partijskih lidera predstavljaju zloupotrebu i ponižavanje gradjana.



Adžić je rekao da sugestije koje dolaze sa najvećih vjerskih i partijskih instanci pokazuju potcjenjivački odnos prema građanima Crne Gore, kao i da vjeruje da će se te sugestije negativno odraziti samo na one koji ih upućuju.



„Građani su naročito u poslednjih par godina povratili sopstveni suverenitet i slobodu izjašnjavanja, stoga sam siguran da neće dopustiti da im to bilo ko oduzme“, kazao je Adžić.



Predsjednik Jakov Milatović, koji je u subotu Porfiriju priredio svečani ručak, pozvao je nadležne organe da preduzmu sve neophodne aktivnosti kako bi se osigurali zakonski preduslovi za održavanje poposa stanovništva.



Odgovarajući na pitanja novinara kako gleda na poruke vjerskih i političkih lidera o izjašnjavanju na popisu, Milatović je pozvao vjerske lidere, političke partije, nevladin sektor i medije da svojim djelovanjem i riječju poštuju slobodu svakog pojedinca da se, bez pritiska, izjasni o svojoj nacionalnoj, vjerskoj i svakoj drugoj pripadnosti. On je kritikovao najave DPS-a da će pozvati na bojkot, ocjenjujući ih “političkom stvari”.

“Ovdje želim negdje da podržim izjavu direktora Monstata da je poziv na bojkot popisa protivzakonito djelovanje", rekao je Milatović..



Podgorički advokat Veselin Radulović ocijenio je u izjavi za lokalne medije da, “ukoliko bi se popis djelimično bojkotovao, ne bi mogli govoriti o validnim rezultatima”.



“Prekršajima i sankcionisanjem se neće postići ništa, neće se obezbijediti da se popis obavi onako kako treba”, rekao je Radulović.