Kurt Volker: Optužbe o curenju podataka veoma ozbiljna stvar

Kurt Volker, bivši američki diplomata, ocijenio je kao veoma ozbiljnu stvar optužbe zasnovane na tvrdnjama da je vršilac dužnosti crnogorske Agencije za nacionalnu bezbjednost Zoran Vukšić članovima skupštinskog Odbora za odbranu i bezbjednost odao tajne podatke jedne članice Severnoatlantske alijanse.

Volker, bivši američki ambasador pri NATO, ukazao je u razgovoru za Glas Amerike da je zabrinjavajuće ukoliko povjerljive informacije procure na takav način.

Inače, prema tvrdnjama opozicionih poslanika i crnogorskih medija, Vukšić je navodno dostavio i imena stranih i domaćih tajnih agenata i detalje tajnih operacija jedne strane službe.

"Vidio sam iste medijske izvještaje kao i vi i očigledno nemam detalje o tome šta se možda dogodilo ili nije. Znam da su američka i crnogorska vlada sada u bliskim konsultacijama, da razgovaraju o tome da bi utvrdili šta se možda dogodilo i osigurali da se te stvari riješe i ako bude potrebno, ublaže posljedice", smatra Volker - trenutno visoki saradnik vašingtonskog Centra za analizu evropske politike (CEPA).

Glas Amerike: Vi ste bili ambasador SAD pri NATO-u. Koje su moguće posljedice po članicu NATO-a, kada se na ovaj način odaju povjerljive informacije, naravno ako se potvrdi da je to slučaj?

Volker: Prva stvar je da se osigura da se to ne dogodi ponovo, da se kroz napore crnogorske vlade i u bliskim konsultacijama sa NATO saveznicima, kao i bilateralno sa Sjedinjenim Državama osigura da postoje kontrole i sistemi za zaštitu povjerljivih informacija. Ako određena država nije spremna da to uradi i nije spremna da štiti povjerljive informacije, to bi bilo zabrinjavajuće. Međutim, nema nagovještaja da je ovdje to slučaj.

Glas Amerike: Koliko se često ovakvi slučajevi događaju u Alijansi i kako NATO rešava to pitanje?

Volker: Koliko ja znam, bilo je samo nekoliko slučajeva, a govorim o više decenija. Ne događa se često. Bilo je nekoliko slučajeva dok su se pojedine države priključivale NATO-u početkom 2000-tih. Sjećam se nekoliko primjera. Sjećam se slučaja pripadnika obavještajne službe koji je špijunirao za Rusiju i kojeg su nacionalne vlasti morale da razriješe dužnosti. Znači događa se, ima kršenja, ali je to prilično neuobičajeno.

Glas Amerike: A kako NATO to rešava?

Volker: Obavljaju se konsultacije između vlade te zemlje i bezbjednosnih vlasti NATO-a da bi se osiguralo da postoje sistemi i procedure da se spriječi tako nešto. Važno je da možemo da vjerujemo jedni drugima kao saveznici i da je povjerljivi materijal zaštićen. Siguran sam da crnogorska vlada sada razmatra šta se možda dogodilo i da ulaže najbolje napore da se osigura da se takve stvari ne događaju.

Glas Amerike: Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nije želio da na jučerašnjoj konferenciji za novinare direktno komentariše situaciju u Crnoj Gori, ali je poručio da je Alijansa veoma usredsređena na zaštitu tajnih podataka i da konstantno radi sa saveznicima da osigura da postoje procedure za to, kao i postupak provjere osoblja koje ima prisup povjerljivim informacijama. Da li ono što se dogodilo u Crnoj Gori, naravno ako se potvrdi, predstavlja kršenje tih procedura i određeni propust u postupku provjere?

Volker: Kao što sam rekao, nemam detalje o tome šta se možda dogodilo, zbog čega ne želim da komentarišem o tome šta je moglo biti. Samo mogu da kažem, ako se nešto tako dogodi, onda se ozbiljno uzima u obzir.

Glas Amerike: Da li to može da podrije status Crne Gore kao pouzdanog partnera u Alijansi?

Volker: Ne smatram da će to biti slučaj zato što ako crnogorska vlada i bezbjednosne vlasti NATO-a rade zajedno i osiguraju da postoje adekvatne procedure i da one štite povjerljive informacije, ne bi trebalo da bude problema.

Glas Amerike. A da li mogu da se podriju partnerstvo i odnosi sa Vašingtonom?

Volker: Kao što sam pomenuo, u toku su bilateralne konsultacije da bi se procijenila situacija i da bi se osiguralo da to adekvatno riješimo. Siguran sam da se to događa i nemam razloga da mislim da to neće biti uspješno.

Glas Amerike: Da li imate bilo kakve sumnje u sposobnost crnogorske vlade da štiti povjerljive podatke NATO članica?

Volker: Nemam razloga da vjerujem da aktuelna crnogorska vlada nije sposobna da štiti povjerljive informacije. Siguran sam da imaju tu sposobnost. Mislim da je samo pitanje procjene šta se dogodilo i saradnje sa SAD i NATO da bi se osiguralo da postoje procedure da se ništa tako ne dogodi.