Bojanić: Splasnuo optimizam oko prolanaska nafte na crnogorskom primorju

Ministar kapitalnih investicija Crne Gore, Mladen Bojanić, saopštio je u petak da je u posljednje vrijeme splasnuo optimizam kada su u pitanju očekivanja o pronalasku nafte u crnogorskom podmorju, prenosi državna televizija.

Bojanić je rekao da će se, ipak, o svemu sačekati konačan izvještaj koji bi trebalo da bude poznat za nekoliko dana.

Gostujući Jutarnjem programu TVCG, on je rekao da je u prvim mjesecima rada na bušotini bilo optimizma u konzorcijumu Eni i Novatek, koji su zaduženi za cjelokupan posao.

"U kasnijoj fazi se nije to baš tako pokazalo. Oni su došli do te bušotine do kraja, pokupljeni su uzorci, to je sad u Milanu i čekamo njihovo zvanično saopštenje da li ima nafte, u kojoj količini, da li je isplativa eksploatacija ili se odustaje od bušotine", rekao je Bojanić.

Crna Gora je krajem marta ove godine potpisala dva ugovora o istraživanju i proizvodnji nafte i gasa na njenom primorju.

Sa italijansko-ruskom kompanijom Eni i Novatek zaključen je ugovor za četiri istraživačka bloka na period od sedam godina, a sa grčkom kompanijom Energean, za dva bloka sa istim trajanjem istraživanja.