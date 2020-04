Zašto maske koštaju 120, a rukavice 40 dinara i koliko još će građani moći da ih priušte?

“Deset maski i 50 pari rukavica sam platila 2700 dinara u jednoj apoteci u Beogradu. Hiruške maske se nose maksimalno dva sata, a radno vreme je minimum osam, plus odlazak i dolazak s posla. Znači, prosečan čovek, radnik koji hoće da bude savestan, treba da dobar deo plate na to. Ne znam ko će to sebi moći da priušti“, kaže jedna građanka za Glas Amerike.

Nošenje maski i rukavica u Srbiji nije obavezno, ali je preporučeno kao zaštita od zaražavanja koronavirusom. Njihove maksimalne cene u ovoj situaciji uredbom je odredila Vlada Srbije: jednokratna hiruška maska ne sme da košta više od 120 dinara, epidemiološka 200 dinara, a rukavice 40 dinara po komadu.

U Italiji je, recimo, cena hiruške maske fiksirana na 50 centi. Da li bi i u Srbiji cene mogle da budu niže?

„Ako svi uvozimo sa istog kineskog tržišta, ne znam koji je razlog da maska u Srbiji košta jedan evro, a u Italiji 50 centi. Ako građanin nosi samo jednu masku dnevno, puta 30 dana, pa četiri člana porodice – to je mnogo više od onih 100 evra obećane pomoći“, kaže za Glas Amerike profesor beogradskog Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić.

U Kriznom štabu Vlade Srbije nisu odgovorili na pitanja Glasa Amerike na osnovu čega je formirana maksimalna cena maski i rukavica - artiklima koji su pre pandemije koštali višestruko manje, po kojoj ceni ih država nabavlja iz uvoza i ima li šanse da se cena zaštitine opreme smanji kako bi je građani mogli priuštiti.

„Apotekari nisu barabe“

Prema javno dostupnim podacima, najviše maski u Srbiju je uvezeno iz Kine. Uredbom Vlade je određeno da država maske preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dostavlja velikim distributerima, koji onda snabdevaju apoteke. Apotekama je Ministarstvo trgovine naredilo da na zaštitnu opremu marže mogu da budu na nivou od 5. marta.

Vlasnica apoteke i članica apotekarskog udruženja iz unutrašnjosti, koja je htela da ostane anonimna, kaže za Glas Amerike da su marže na zaštitnu opremu u apotekama oko 10 odsto i tvrdi da apotekari nisu „ni trgovci ni barabe“.

„Mislim da su skočile cene materijala od kojih se prave maske i rukavice na svetskom tržištu i da je Vlada skupo platila zaštitnu opremu. Distributivni lanac se ugrađuje u tu cenu vrlo ograničeno, kao i apoteke. Nabavne cene maski za apoteke su između 67 i 72 dinara plus PDV, dok su rukavice 16,80 dinara po komadu plus PDV“, kaže apotekarka.

Poslovanje apoteka u ovoj situaciji kontroliše Ministarstvo trgovine. Kako je rečeno za Glas Amerike, tržišna inspekcija je u aprilu sprovela 768 vanrednih nadzora i u svim apotekama je utvrđeno da su se maske prodavale po ceni između 87 i 120 dinara. Takođe, u više vanrednih nadzora utvrđeno je da apoteke nisu podizale svoje marže u odnosu na one koje su bile 5.marta.

Skupe maske i rukavice mogu da koštaju i državu

Profesor Ljubodrag Savić napominje da regularno formiranje cene podrazumeva da se na troškove nabavke dodaju troškovi prevoza, osiguranja, poreza, manipulativni troškovi i na kraju svako uračuna i neku svoju zaradu – što je država Srbija procenila na ukupno jedan evro po komadu. Objašnjava da je u tržišnoj privredi formiranje cena slobodno, te da potrošači mogu nešto da kupe ili da ne kupe. Ali, ovo nije takva situacija.

„Mi ne odlučujemo da li ćemo da kupimo sladoled od četiri ili dva evra, ili uopšte nećemo sladoled, nego mi moramo da kupimo masku i to ne zato što nas je država naterala, nego zbog sebe. Ali to je i interes društva, države. Jer ako ne plati na mostu platiće na ćupriji. Šta to znači? Ako bi sad pustili narod da ne kupuje maske, razboleli bi se masovno, pa bi svi troškovi lečenja pali na državu“.

Zato, kaže Savić, i država mora da se ponaša drugačije.

„Zadatak za državu je vrlo jasan – imamo Italiju koja je mnogo bogatija od Srbije, a cena maske ne može da bude viša od 50 centi. Nikakvog razloga nema da u Srbiji cena bude veća. Država mora dotirati preko 50 centi do onog nivoa gde ljudi hoće da kupe dovoljno maski...Ako mi dajemo ljudima 100 evra kao pomoć, plašim se da će ljudi tih 100 evra da upotrebe na kupovinu maski i rukavica”, zaključuje profesor na Ekonomskom fakultetu.

Za sada, nošenje maski i rukavica u Srbiji nije obavezno, ali se u nekim situacijama preporučuje.

„Ako bi mogao da svako drži distancu, fizičku distancu, to bi bilo idealno. Kad bi to moglo striktno da se poštuje, maska ne bi bila neophodna. Ali, ima situacija gde je to neophodno, kao što je gradski prevoz ili međugradski prevoz“, kaže za Glas Amerike epidemiolog Zoran Radovanović.

Ipak, podseća da iz praktičnih razloga ni Svetska zdravstvena organizacija nije preporučila obavezno nošenje maski.

„Jer su sračunali da ako 7 milijardi ljudi stavi masku, potrebne su bar tri maske dnevno, i onda je potrebno više od 20 milijardi maski - što je toliko nerealno da bi samo dizalo uzbunu“, zaključuje Radovanović.

Deluje da snabdevenost u Srbiji trenutno nije problematična. Veće je pitanje da li će građani moći adekvatno da se zaštite ako budu štedeli na zaštitnoj opremi.