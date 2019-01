Brisel poručuje Britancima: Odlučite šta želite

Odlučite se šta želite, i učinite to brzo, poručeno je danas iz Brisela Londonu nakon odbijanja britanskog parlamenta da usvoji plan Bregzita premijerke Tereze Mej. Ipak, ne bez strahovanja, Evropljani slute da bi, kako sada stvari stoje, najizvjesniji bio haotičan razvod Velike Britanije i EU.



Nakon odbijanja plana britanske vlade o Bregzitu od strane britanskog parlamenta, sve je moguće - pregovori o produžetku roka za izlazak iz

EU, smjena vlade, vanredni izbori i, čega se najviše plaše sa obje

strane, odlazak Velike Britanije bez ikakvog sporazuma...

​

"Imamo obavezu da se pripremimo za bilo koji mogući rezultat, uključujući neorganizovani Brexit bez ikakvog sporazuma, koji bi imao dalekosežne posljedice po Veliku Britaniju ali i po EU. Medjutim, EK će biti spremna da reaguje na svaki mogući rezultat", ističe potpredsjednik Evropske komisije, Frans Timermans.



"Još je rano da prosudjujemo o posljedicama, ali izražavamo žaljenje zbog glasanja britanskog parlamenta, zbog odbijanja dvogodišnjeg rada naše strane ali i britanske vlade", poručio je Mišel Barnije, šef tima pregovarača EU. On je danas britanskoj strani ponudio i mogućnost dubljeg političkog dijaloga, bez otvaranja sporazuma o Bregzitu, dijaloga koji bi za cilj imao pojašnjene evropskog stajališta i, ako je potrebno, dodatnih garancija da predloženo u Sporazumu, prije svega, privremeno rješenje za granicu izmedju dvije Irske, neće postati i trajno.

To i jeste jedno od ključnih pitanja na kojima je pao plan premijerke Mej, usaglašen sa evropskom stranom - privremeno bi Sjeverna Irska ostala u prostoru slobodne trgovine EU i time bi bila izbjegnuta tvrda granica izmedju Sjeverne i Republike Irske.



Medjutim, utisak sa ove strane Kanala je da su britanski parlamentarci glasali "PROTIV" bez jasne vizije šta je zastupaju.



"Uvijek u većini glasaju protiv - glasali su protiv članstva u Uniji, protiv zajedničkog tržišta, protiv carinske unije, protiv slobodnog protoka ljudi, protiv rješenja za Irsku, lista je veoma duga...pitanje je kako to prekinuti i spriječiti odlazak Britanije bez sporazuma? Tako što će glasati ZA nešto, za interes Velike Britanije, A to se može destiti kada partije u Britaniji počn da

rade u ime interesa države a ne samo uskopartijskog interesa", šef grupe liberala Evropskog parlamenta, Gi Verhofštad.

"Postoje oni koji žele da odu, oni koji žele da ostanu, oni koji ništa ne žele...molim vas, molim vas, recite nam šta želite da postignete, dajte nam jasnu orijentaciju i Evropa će biti spremna da zaključi pregovore na najbolji mogući način", poručuje Britancima šef grupe narodnjačkih partija Evropskog parlamenta, Martin Veber.



Ranije je žaljenje zbog rezultata sinoćnjeg glasanja britanskog parlamenta iskazao predsjednik EK, Žan-Klod Junker, dok je prvi čovjek Evropskog savjeta, Donald Tusk rekao ono što je na umu svih sa ove strane Kanala: ako sporazum nije moguć, ako niko ne želi odlazak bez sporazuma, ko će onda skupiti hrabrosti da kaže koje je jedino pozitivno rješenje?