Bojkot izbora - adut u rukama srpske opozicije

Ako je bilo onih koji su očekivali da sa padom intenziteta protesta opozicija proglasi kolektivni godišnji odmor do jeseni - sve dileme razvejao je sredinom nedelje lider "Dveri" i jedan od vođa Saveza za Srbiju Boško Obradović porukom da protesti se protesti nastavljaju uprkos svemu.

Nije do kraja ostalo jasno kako opozicija planira da animira građane, a Dejan Bursać sa Instituta za političke studije smatra da ovim potezom Savez za Srbiju pokušava da kontroliše štetu, jer je i njima jasno da su od Uskrsa protesti sve manje posećeni:

"Mislim da je dosta energije potrošilo i ljudi razočaralo u stvari to, hajde da kažemo jedna vrsta nepostojanja plana kod opozicije šta dalje, gde se ide sa protestima, šta su zahtevi i slično. Sa druge strane, dolazi leto, dolazi lepo vreme, ljudi se raziđu, odu iz velikih gradova i to je svakako stvar koja utiče na intenzitet protesta. Mada ja verujem da će opozicija probati da održi, pa makar i jedan manji broj ljudi. Zato imaju ove slobodne zone i slično - čisto da se do jeseni proba premostiti taj letnji period, pa da onda krenu sa nekim većim intenzitetom", kaže Bursać.

"Očekujem da će se protesti nastaviti, ali i da će se oni intenzivirati. I da će se krenuti sa jednom novom kampanjom od jeseni", dodaje Nenad Konstantinović.

Ako su u slučaju protesta sva očekivanja pomerena za jesen, sa bojkotom parlamenta situacija je malo komplikovanija. Kako kaže poslanik Socijaldemokratske stranke Nenad Konstantinović, opozicija se neće vraćati u skupštinu Srbije, jer je i u poslaničkim klupama delu opozicije koji je u bojkotu svakako onemogućeno da diskutuje i debatuje, da iznosi svoje stavove.

Parlamentarni izbori moraju da se održe na proleće iduće godine, i sve je manje vremena da se vlast i opozicija kroz dijalog dogovore o svim spornim stvarima:

"Prosto, ne možemo da negiramo, i ne može vlast da negira da postoje fer izborni uslovi. Svima je jasno da fer izborni uslovi ne postoje. I to nije samo pitanje zakona, to je prevashodno pitanje primene zakona i zloupotrebe zakona. Mi smo imali slobodne izbore do 2012. godine. I to je bila najveća tekovina 5. oktobra - slobodni, fer izbori", isrtiče Konstantinović.

Adut u rukama opozicije je i sama najava bojkota, jer to nije samo deo unutrašnje politike, već je i jasan signal međunarodnoj zajednici:

"Problem tu može da pravi potencijalni bojkot opozicije - to je Palmer i pomenuo u svojoj izjavi. Zato što vi kada izađete na izbore bez opozicije vi imate problem legitimiteta. I imate problem koji signalizira međunarodnoj zajednici da nije sve baš u redu u vašoj zemlji. Koliko god to neko u diplomatskim krugovima znao ili ne, da možda stvari u pogledu erozije demokratije ne stoje baš najbolje u Srbiji. Ali onda kada imate vlast bez opozicije, bez opozicije koja uopšte izlazi na izbore, to onda izlazi iz nekih diplomatskih krugova", smatra Bursać.

Iako svi strahuju kako će protesti preživeti dugo toplo leto, niko ne sumnja da nas sa druge strane čeka više nego zanimljiv politički život tokom jula i avgusta. Opozicija je iznela zahteve i vlast je sada na potezu, pa će biti jako zanimljivo šta naprednjaci spremaju za ovu letnju sezonu.