Izrael izveo napade na Gazu i Liban

Izrael je u petak rano ujutro započeo vazdušne napade na Gazu i Liban, kao odmazdu za raketne napade na Izrael za koje vlada okrivljuje islamističku grupu Hamas.

Glasne eksplozije odjeknule su u delovima Gaze dok su izraelski avioni gađali ono za što je vojska rekla da su Hamasovi tuneli i lokacije za proizvodnju oružja.

The military said it was increasing troop presence along the country’s borders with Lebanon and Gaza “to prepare for all possible scenarios.”

Izraelska vojska je saopštila da je takođe gađala Hamasove objekte u južnom Libanu u napadima koji su pokrenuti u petak. Libanska televizijska stanica saopštila je da je došlo do eksplozija u južnom lučkom gradu Tiru.

Tenzije u regionu su nedavno porasle nakon sukoba između izraelske policije i Palestinaca unutar jerusalimske džamije Al-Aksa, trećeg najsvetijeg mesta islama.

U petak je ponovo došlo do haosa u toj džamiji, kada je izraelska policija palicama napala palestinske vernike koji su uzvikivali slogane Hamasa, izvestila je agencija AP.

Izraelski zvaničnici naveli su da su dve žene ubijene, a jedna ranjena u napadu vatrenim oružjem na njihovo vozilo u petak na okupiranoj Zapadnoj obali, blizu naselja Hamra. Policija je navela da traga za počiniocima.

Izrael je u četvrtak saopštio da je desetine raketnih napada lansirano na Izrael sa libanske teritorije.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je u petak: "Odgovor Izraela, večeras i u budućnosti imaće visoku cenu".

Sjedinjene Države, Britanija i Ujedinjeni narodi, iako su priznali pravo Izraela na samoodbranu, pozvali su na uzdržanost.