Birodi: Vučić i SNS dobili dva puta više glasova od korisnika MTS-a nego od korisnika SBB-a

Građani Srbije koji televizijski program prate preko MTS-a u dve trećine slučajeva, to jest 64 odsto njih glasalo je za Aleksandra Vučića na predsedničkim izborima, dok je samo 31 odsto gledalaca kojima je SBB kablovski operater dalo svoj glas novom-starom predsedniku Srbije, pokazalo je istraživanje Biroa za društvena istraživanja (Birodi) kome je Glas Amerike prvi imao uvid.

Najjači Vučićev protivkandidat Zdravko Ponoš je dobio podršku 15 posto korisnika MTS-a i 36 odsto korisnika SBB-a, a zanimljivo je i su korisnici usluga SBB-a u daleko većoj meri glasali i za Miloša Jovanovića iz Novog DSS-a - 16 posto njih, naspram devet posto kod gledalaca MTS-a.

“Ispitanici koji imaju u domaćinstvu MTS, odnosno Telekom u značajnoj meri su više glasali za stranke vlasti na parlamentarnim izborima, a da je opozicija kod MTS-a dosta manje dobila glasova, poprilično manje. Sa druge strane na SBB-u imamo činjenicu da je takođe vlast dobila dosta glasova, međutim kad se pogleda diverzitet glasova izbornih lista – on je dosta veći na SBB-u, nezavisno da li su to one stranke koje su proevropski orijentisane, ili su antievropski orijentisane, one koje su za priznavanje Kosova i oni koji su protiv priznavanja. Prosto, diverzitet stranaka koje su bile na SBB-u dosta je veći nego na MTS-u”, kaže programski direktor Birodija Zoran Gavrilović.

Kada se pogledaju parlamentarni izbori rezultati ovog istraživanja su gotovo identični: SNS je kod gledalaca koji TV prate preko MTS-a i Telekoma dobila 45,9 odsto glasova, a kod gledalaca sa SBB-a 23 odsto. Ujedinjeni za pobedu Srbije je dobila 15 odsto glasova korisnika kojima je MTS provajder televizijskog signala i 24,3 odsto onih kojima je provajder SBB, dok je za SPS glasalo 11,9 odsto gledalaca MTS-a i 5,9 odsto glasova SBB-ovih pratilaca.

Najveća razlika, po rečima Gavrilovića zabeležena je kod liste “Moramo” – svega 2,5 odsto gledalaca MTS-a je dalo glas ovoj političkoj opciji, dok je kod gledalaca SBB-a “Moramo” dobila 13,8 odsto glasova.

“Oni ljudi koji imaju MTS kod sebe u kući manje su tolerantni prema demokratiji, više vole čvrstu ruku. Takođe, ono što je naše istraživanje pokazalo jeste da korisnici MTS-a u većoj meri podržavaju vlast, za razliku od korisnika SBB-a”, kaže u razgovoru za Glas Amerike Zoran Gavrilović i dodaje da je sada sve u rukama REM-a:

“Sve ovo jeste jedan indikator da mi živimo u jednom podeljenom društvu i signal da bi REM trebalo da počne da radi svoj posao, da napravi istraživanje publike, da oni urade jedno dublje i šire istraživanje, što je njihova zakonska obaveza po Zakonu o elektronskim medijima, član 22. I da utvrdimo kakva nam je medijska situacija i da li mediji svojim izveštavanjem i svojim medijskim delovanjem cepaju Srbiju na dva dela”.

Ovo istraživanje, po rečima sagovornika Glasa Amerike pokazuje i zbog čega se vlast dosta trudi kako bi bila smanjena gledanost SBB-a kao kablovskog operatera:

“Ja verujem da sigurno u upitnicima koje rade agencije za potrebe vladajuće stranke postoji i ovo pitanje, i sigurno da oni to znaju. Međutim, očito da to pitanje i prezentacija tih rezultata u javnosti nije povoljna i o tome se ćuti i to se ne prikazuje. Mi smo odlučili da napravimo ovo jedno istraživanje i da sa njim izađemo u javnost jer prosto istraživanja javnog mnenja ukoliko nema javnosti i slobode medija postaju mehanizam za legalizaciju cenzure i autocenzure u jednom društvu”, kaže Gavrilović.

Inače, ovo istraživanje je rađeno pre dodele nacionalnih TV frekvencija – od 13. do 27. jula, a terensku anketu na uzorku od 1.218 ispitanika je uradila agencija “Sprint insight”.