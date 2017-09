Pomoć sporo stiže u Portoriko, Bela kuća poslala i vojnike

Predsednik Donald Tramp veličao je odgovor svoje administracije na katastrofu u Portoriku, čiji zvaničnici međutim upozoravaju da je potrebna mnogo veća pomoć da bi se sprečila glad i širenje bolesti na tom ostrvu, razorenom u uraganu Marija.

Tramp je na Tviteru naveo da je guverner Portorika Rikardo Rosejo pohvalio odgovor Vašingtona na situaciju na toj američkoj teritoriji.

Međutim, gradonačelnica prestonice San Huana, Karmen Julin Kruz, u petak je kritikovala izjave američkih zvaničnika da su federalni napori da se pomogne toj američkoj teritoriji "pozitivna medijska priča".

"Ovo je priča o tome kako ljudi umiru. Priča o životu ili smrti", rekla je Kruz za kablovsku mrežu CNN, reagujući na izjavu vršioca dužnosti sekretara za unutrašnju bezbednost Ilejn Djuk.

Tramp je o situaciji u Portoriku govorio i u obraćanju Nacionalnom udruženju proizvođača, navodeći da Vašington šalje 10 hiljada službenika federalnih agencija na ostrvo, među kojima i pet hiljada pripadnika Nacionalne garde.

Tramp je naglasio da su infrastruktura i električna mreža u Portoriku bili u lošem stanju i pre katastrofe. Najavio je i da će portorikanska vlada da sarađuje sa Vašingtonom da bi se utvrdilo kako će oporavak biti finansiran i šta će biti urađeno u pogledu ogromnog duga, s kojim je ostrvo bilo suočeno pre uragana.

U međuvremenu, stanovnici mnogih zajednica u Portoriku imaju sve manje hrane, dok čekaju pomoć. Teško je naći i pijaću vodu.

"Kuvamo kafu samo ujutro, jer tokom dana nemamo dovoljno vode, koju moramo da vadimo iz bunara. I pirinač kuvamo jednom dnevno”, kaže Hulija Rivera.

Nestašice, kako tvrdi portparolka Bijela kuća Sara Hakabi Sanders, nisu rezultat neadekvatnog odgovora Trampove administracije.

"Na ostrvu postoje logističke prepreke, kojih nema na kopnu, gdje kamioni mogu brzo da dopru do pogođenih područja. Tamo je 10 hiljada humanitarnih radnika, uključujući i 7.200 vojnika, koji neumorno pomažu ljudima”.

​Pod pritiskom učestalih kritika, predsjednik Donald Tramp privremeno je suspendovao zakon, koji zabranjuje stranim brodovima da dostavljaju pomoć ostrvu. Međutim, zvaničnik Bijele kuće Tom Bosert rekao je da je ta odluka donijeta iz predostrožnosti, a ne potrebe.

"U ovom slučaju, američki brodovi imali su dovoljan kapacitet da prevezu čak i više goriva i drugih sirovina u Portoriko, nego što je potrebno”.

Veći dio pomoći, uključujući flaširanu vodu, hranu i medicinske zalihe, zaglavljen je u glavnoj luci zato što nema dovoljno vozača i kamiona da se dostavi pogođenim područjima. Zvaničnici kažu da je zbog oštećene infrastrukture teško doći do pojedinih zajednica.

"Distribucija od ostrva, odnosno centralnih luka, do krajnjih destinacija, kao što su bolnice je problematična. Međutim, obnovićemo zalihe za 24 do 48 sati. Sada je otvoreno više od 200 benzinskih pumpi, tako da oni sa generatorima mogu da imaju gorivo. Stigli smo do bolnica, i tu dostavljamo pomoć”, saopštila je Ilejn Djuk, vršilac dužnosti sekretara za unutrašnju bezbjednost.

Bijela kuća saopštila je da trenutno radi 44 od 69 bolnica u Portoriku, koji će predsjednik Donald Tramp posjetiti u utorak. Portorikanci su međutim optužili Trampa da je sporo reagovao kada je reč o dostavi pomoći posle uragana Marija i kritikovali njegove izjave o finansijskoj krizi na ostrvu, u trenutku kada pokušava da se oporavi od katarstrofalnih posledica nevremena. Većina od 3,4 miliona stanovnika Portorika je već 10. dana bez struje.