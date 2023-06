Šesti protesni skup "Srbija protiv nasilja" danas u Beogradu u 18 sati, pridružuju se akademci

Protest "Srbija protiv nasilja" biće po šesti put održan u petak u Beogradu, sa početkom u 18 sati.

Skup se održava tačno mesec dana od prvog protesta koji je organizovan posle dva masovna ubistva u Beogradu početkom maja.

Protest počinje na platou ispred Doma Narodne skupštine, a nakon obraćanja govornika okupljeni će krenuti u protesnu šetnu Bulevarom kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, skreniće u Beogradskoj do Slavije, odakle će dalje ići Nemanjinom, da bi na kraju napravili prsten oko zgrade Vlade Srbije.

Organizatori protesta pozvali su građane da u petak javno i zajedno poruče Vladi da odgovori na zahteve protesta "Srbija protiv nasilja" i smeni ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina, preneo je Ne davimo Beograd.

Zahteva se i oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Hepi, smena svih članova Saveta REM, gašenje štampanih medija i tabloida koji objavljuju lažne vesti, podmetačine i kontinuirano krše novinarski kodeks, smenu rukovodstva RTS i ukidanje rijaliti programa.

Učesnici protesta će danas, kako je najavljeno, proći pored Ministarstva prosvete gde će na kratko zastati i ostaviti poruke prosvetara, roditelja i učenika zbog katastrofalnog odnosa prema obrazovanju.

Građani su pozvani da spreme poruke za Vladu - zbog čega protestuju, zbog čega su nezadovoljni, šta misle da mora da se uradi, da napišu pismo, zahtev.

U pozivu Ne davimo Beograd takođe se apeluje na građane da pokažu "najveću moguću odgovornost prema mirnom i nenasilnom karakteru protesta".

"Režim nema nikakav odgovor na ovo i najviše bi voleli kada bi došlo do nasilja ili incidenta. Organizatori pozivaju sve građane da zbog osetljivosti trenutka u kome se protest dešava pokažu dodatnu dozu odgovornosti i da se u slučaju bilo kakvih provokacija odmah sklone od provokatora, izoluju ih i ne dozvole im da protest izmanipulišu", kaže se u pozivu objavljenom na društvenim mrežama.

Akademci potpisuju proglas, pridružuju se protestu

Predstavnici akademske zajednice, njih više od 950, među kojima su i profesori Beogradskog univerziteta, potpisali su proglas kojim pružaju podršku zahtevima i traže njihovo hitno ispunjenje.

U proglasu se kaže da potpisani nastavnici, istraživači i saradnici univerziteta i instituta u Srbiji, svesni odgovornosti koju nosi akademski poziv, pružaju punu podršku zahtevima građanskih protesta koji se već pet nedelja odvijaju na ulicama naših gradova.

"Već čitavu deceniju, Srbija je zemlja u kojoj ne postoji sloboda medija. Srpski javni prostor zagađen je mržnjom i nasiljem i to prevashodno sa 'nacionalnih frekvencija' koje su javno dobro. Već čitavu deceniju, Srbija je zemlja u kojoj ne postoji politička odgovornost. Umesto nje, u našem društvu se kao najviša vrlina uzdiže podanički odnos prema vlasti. Iz tog razloga se i odgovor na stravične tragedije koje su ovog proleća zadesile Srbiju sveo na pokušaje nosilaca vlasti da se izbegne bilo kakva politička odgovornost", piše u proglasu.

Ocenjuje se dalje da su na vapaj građana koji traže da Srbija više ne bude takva zemlja, predstavnici vlasti odgovorili uvredama, neistinama i sinhronizovanom hajkom na javne ličnosti iz sveta kulture koje su se usudile da iznesu sopstveno mišljenje.

"Na poslednjem protestu su kolonu desetina hiljada građana u Beogradu predvodili naši studenti. Poziv univerzitetskih nastavnika i saradnika je, otuda, pokušaj da Srbiju izgradimo kao zemlju u kojoj će naši studenti videti svoju budućnost. To nije Srbija podanika, već Srbija slobodnih građana. To nije Srbija nasilja, već Srbija oslobođena straha. Najzad, to je Srbija u kojoj institucije nisu samo zgrade ispred kojih se građani okupljaju na protestima", navodi se u proglasu, čiji potpisnici su pozvali da se hitno ispune zahtevi građanskih protesta.

"Napad na glumce - autogol vlasti"

Ako vlast u Srbiji ima bilo kakav osećaj pripadnosti narodu, zaustaviće govor mržnje koji seje već godinama, a proteklih nedelja mnogo više, izjavio je danas glumac Branislav Trifunović, dok njegova koleginica Gorica Popović poručuje da verbalni napadi na glumce "šalju najgoru moguću poruku građanima" i ocenjuje da je to "autogol vlasti".

Trifunović i Popović su za Radio Slobodna Evropa govorili o kritikama predstavnika vlasti na račun glumaca koji su podržali proteste "Srbija protiv nasilja".

Kao što očekujemo da se ispune zahtevi ovih protesta, tako očekujemo i da se osude napadi, rekla je Popović. Hajde da vidimo kako će da reaguju kada dobiju tužbu protiv poslanika vladajuće Srpske napredne stranke Nebojše Bakareca, pa ćemo da vidimo da li uopšte možemo da se oslonimo na državu ili ne, ocenila je ona.

Trifunović dodaje da su vlasti napravile kontra efekat sa napadima na glumce, jer su mislili da niko neće reagovati. Prvi put smo svi, preko Glumačke organizacije Srbije i Udruženja dramskih umetnika Srbije, stali protiv toga i rekli dosta je, rekao je on.

Oni pozivaju ljude koji se ne slažu sa nama da nas jure po ulici i govore da mi živimo u blagostanju i kako nas nije sramota jer eto, radimo za državu, a ovamo nešto pričamo protiv vlasti. Izjednačili su državu i svoju stranku, naglasio je Trifunović.

Da li očekujem da će država nešto uraditi, siguran sam da neće, ali očekujem, nadam se, da će shvatiti koliko je ovo opasno i grozno. Ne samo po nas, nego i za njih i za ovu državu, kazao je Trifunović.

"Ispuniti zahteve, pa na izbore"

Predstavnici opozicije poručuju da o zahtevima protesta neće biti pregovora sa vlašću, već da je neophodno njihovo ispunjenje.

Šef poslanika Zeleno-levog kluba u Skupštini Srbije Radomir Lazović izjavio je da je cela opozicija jedinstvena u stavu da nema "nikakvih razgovora i cenkanja" sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dok ne ispuni zahteve protesta "Srbija protiv nasilja".



Prethodno je Vučić uputio još jedan poziv opoziciji na razgovore o prevazilaženju trenutne krize u zemlji.

"Njegove reči su često prevrtljive i manipulativne pa tako sad i mi zahtevamo da se ispune zahtevi protesta. Mi nismo ni pozvani na taj sastanak a ako i budemo bili, nećemo ići dok ne ispuni zahteve", rekao je Lazović za današnje izdanje dnevnika Nova iznoseći očekivanje da će protesti biti sve masovniji.



"Očekujemo da budu istrajni zato što su pitanja kojima se bavimo nešto od čega nam zavisi budućnost naše dece i nas samih. Zato mislim da će se protesti nastaviti i da će biti sve odlučniji", naveo je Lazović, prenela je Beta.

Kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović ocenio je da svako obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića izvede sve veći broj građana na ulice, navodeći da "ako je imalo pametan", pronaći će način da se suoči sa realnošću i ispuniti zahteve protesta "Srbija protiv nasilja".

Izgubio je kompas i uplašen je. Nekoliko nedelja kao muva bez glave čita istraživanja javnog mnjenja i ne može da shvati kako to da svi instrumenti manipulacije, koji su radili 11 godina, više ne mogu da mu pomognu, istakao je Zelenović za Danas.

Potpredsednica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić izjavila je da deo opozicije koji organizuje proteste "Srbija protiv nasilja" neće izaći na vanredne izbore ako se pre toga ne ispune svi zahtevi protesta.

To su minimalni zahtevi, ali za Aleksandra Vučića zahtev za smenu Saveta Regulatornog tela za elektronske medije je opasna stvar, jer to otvara put ka slobodi medija. On je bio ministar informisanja i zna kolika je važnost medija i zbog toga ne želi da ih prepusti, rekla je Rašković Ivić televiziji Insajder.

Ministar privrede u Vladi Srbije Rade Basta pozvao je predsednika Vučića da sedne i razgovara sa opozicijom, kako bi se napravio dogovor. On je poručio i predstavnicima opozicije da "ne misle da će prevariti narod".

"Pozivam predsednika Srbije Aleksandra Vučića i opoziciju da sednu i naprave dogovor za narod, za Srbiju", objavio je Basta na Instagramu.

"Predsedniče, sedite sa opozicijom. Sedite da pričate, napravite dogovor", dodao je. "A vi iz opozicije, nemojte misliti da ćete da prevarite narod. Napravite neki dogovor sa narodom. Živela Srbija", poručio je Basta.

U tekestu su korišćeni neki materijali agencije FoNet.