Deeskalacija ili eskalacija na severu Kosova? Kurti i Beograd vide situaciju različito

Beograd i Priština nastavljaju sa međusobnim optužbama u vezi sa situacijom na severu Kosova. Dok iz Prištine poručuju da je u ovom delu Kosova došlo do deeskalacije, Beograd upozorava da aktuelna situacija na terenu vodi ka eskalaciji.

Premijer Kosova Aljbin Kurti rekao je na sednici Vlade Kosova da u četiri opštine na severu Kosova već dva meseca nije bio incidenata.

“Deeskalacija u četiri opštine na severu rezultat je, s jedne strane, hapšenja nasilnih elemenata koji su napali našu policiju, vojnike KFOR-a i novinare, a s druge strane odlaska nekih od nasilnih ekstremista u Srbiju. Prošla su dva meseca otkako je zabeležen poslednji ozbiljan incident, a i više od nasilnih protesta. Sada se mora sprečiti ponovna eskalacija. Kada se ne planiraju nasilni protesti u organizaciji zvaničnog Beograda, nema eskalacije na severu Kosova”, rekao je Kurti.

I dok premijer Kosova optužuje zvanični Beograd za eksalaciju na severu Kosova iz Beograda poručuju da najnoviji potezi gradonačelnika Severne Mitrovice Erdena Atića “dovode do novog podizanja tenzija, izazivanja krize na terenu i da ne idu u smeru nikakve deeskalacije, već direktne eskalacije”.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da je Erden Atić po direktnom nalogu Alјbina Kurtija poslao svoje predstavnike u zgradu u kojoj se nalaze prostorije Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Službe direktcije Pio Fonda, Kosovsko-Mitrovačkog upravnog okruga i Centra za socijalni rad Vučitrn, u naselјu Bošnjačka mahala, u Severnoj Mitrovici i dao im ultimatum da se isele u roku od tri dana.

Prema Petkovićevim rečima “na ovaj način direktno se ugrožava egzistencija i pravo na rad za oko 40 zaposlenih, koji rade u ovoj zgradi i pružaju usluge, kako Srbima, tako i Albancima, Bošnjacima, Gorancima, Romima”.

“Ultimatumom i najnovijim potezom Atić i njegov gazda Kurti žele da direktno ugroze egzistenciju ovih lјudi i njihovo pravo na rad i ostvarivanje pomoći. Takav scenario im nećemo dozvoliti, kao što nećemo dozvoliti da bude ugrožena egzistencija za desetine zaposlenih i hilјade korisnika socijalnih pomoći koji zavise od rada ovih institucija koje Atić želi da iseli i zatvori”, naveo je između ostalog Petković.

Da ultimatum postoji potvrdio je za Glas Amerike i direktor Odeljenja infrastrukture i inspekcije u opštini Severna Mitrovica Fatir Berzati. On je naveo da su opštinski inspektori u sklopu svojih redovnih aktivnosti u poslednjih nedelju dana dva puta obišli objekat u kojem se nalaze prostorije Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Službe direkcije PIO Fonda, Kosovsko-Mitrovačkog upravnog okruga i Centra za socijalni rad Vučitrn, u naselјu Bošnjačka mahala.

“Naišli smo na to da tu funkcionišu četiri institucije. Međutim, nijedna od tih četiri institucije nema nikakav papir o tome kako su tu. Pitali smo gospodina Igora Simića (direktor Službe direkcije PIO Fonda, prim. nov) kada smo drugi put otišli tamo – da li ima neke papire, da li zna kako su došli... rekao je – ja sam ovde tri godine mene su poslali, ja ne znam ništa. On ne zna ni kakvi su papiri, on ništa tu ne zna, samo je došao, radi tu nešto. Zna da ima 28.000 penzijskih korisnika koji to primaju, čak nam je rekao brojku da 7.000 Albanaca od 28.000 prima. Međutim, oni nikakve papire nisu imali i ne znam kako možeš da budeš institucija da ne znaš gde boraviš i kako boraviš”, rekao je Berzati.

Berzati tvrda je zgrada u kojoj rade institucije i ustanove, a koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije, opštinsko vlasništvo.

“To je zgrada bivše vatrogasne stanice, koja je pod opštinom. Vatrogasci su dobili drugi objekat, oni su malo dalje u drugom objektu, takođe pod opštinom - i ja ne razumem u čemu je problem u svemu ovome. Mi ćemo vršiti rekonstrukciju objekta pošto treba da se vrše neke izmene i tako dalje i nije problem, mi smo rekli da smo otvoreni za saradnju sa svim institucijama koje služe građanima Kosova”.

Berzati navodi da je predstavnicima institucija i ustanova koje, kako tvrdi, koriste opštinsku zgradu, dat rok od tri dana da napuste objekat ili da dostave dokumentaciju na osnovu koje tu rade.

“Ukoliko imaju dokumentaciju tim bolje. Međutim mi smo tražili dokumentaciju oni su rekli da će dostaviti. Dali smo im rok čak i veći, rekli su u ponedeljak. Mi u ponedeljak nismo mogli da odemo, otišli smo u utorak (22. avgusta 2023.godine prim. nov) oni nisu imali dokumentaciju koju su obećali da će doneti”.

Glas Amerike: Rok je do petka da oni napuste te prostorije. Šta će biti ako ne napuste?

Berzati: Onda ćemo videti dalje korake u koordinaciji sa opštinom, gradonačelnikom i tako dalje.

U vezi sa ovom “akcijom” opštinske inspekcije u Severnoj Mitorvici, oglasila se i Srpska lista koja je, kako se navodi u saopštenju ove partije u vezi s tim obavestila međunarodnu zajednicu.

"Nelegitimni gradonačelnici su otišli korak dalje i žele da oduzmu i naše prostorije, pa u tom postupku svoju osionost i demonstriranje sile pokazuju tako što ne poštuju sopstvene zakone i pravila te dokument dostavljaju na albanskom jeziku".

Srpska lista je u svom saopštenju imala i pitanje za međunarodne predstavnike "da li se na ovaj način poštuje njihov poziv da nelegitimni gradonačelnici rade samo administrativne poslove i ne donose političke odluke protiv građana” ovih opština”?