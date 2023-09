Uljarević: Pregovori o vladi u završnoj fazi, niko neće nove izbore

Nakon najava mandatara za sastav 44. crnogorske vlade Milojka Spajića da ima podršku većine u parlamentu za njen izbor, i skoro mjesec dana zatišja u pregovorima, i dalje je neizvjesno hoće li lider Pokreta Evrope sad, pobjednika junskih izbora, uspjeti da obezbijedi tijesnu većinu od 41 poslanika u 81-članom parlamentu.



Spajićeva tvrdnja da ima većinu i bez poslanika koalicije Za budućnost Crne Gore - nepoželjne zapadnim partnerima i građanskim partijama zbog dugogodišnje proruske profilacije - i Ujedinjene reformske akcije Dritana Abazovića, te neslaganje sa tom odlukom predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i pojedinih poslanika sa liste PES-a, otvorile su pitanje da li će 37-godišnji ekonomista uspjeti da dobije glasove svih poslanika svoje partije, ali i očekivanu podršku drugih lista.



Spajiću, koji za sada ima nedvosmislenu podršku Demokratske Crne Gore i lista manjinskih naroda, za izbor vlade je i dalje neizvjesna podrška i dva poslanika Socijalističke narodne partije, čiji lider Vladimir Joković je prošle nedjelje najavio da bi njihovi poslanici mogli da podrže samo vladu sa podrškom od najmanje 49 poslanika, koju mandatar u ovom trenutku nema.

Politička analitičarka Daliborka Uljarević smatra da se “pregovori privode kraju, ali kako je to inače uobičajeno u ovakvim okolnostima, sa jedne strane prate ih tišina i neizvjesnost jer svi akteri pokušavaju da istrguju najviše što mogu u posljednjoj fazi”.



“Optimista sam da će to brzo biti okončano jer vrijeme ne ide na ruku ni samom Spajiću, a vjerujem da ni nikom od aktera koji su uključeni u same pregovore, a ni onima koji su izvan njih, ne ide u prilog održavanje novih vanrednih parlamentarnih izbora niti održanje ove vlade koja je u tehničkom mandatu preko godinu dana”, rekla je Uljarević za Glas Amerike.



Uljarević ne razumije insistiranje SNP-a i Ujedinjene Crne Gore da to bude šira vlada, navodeći da SNP-u nije smetala podrška 45 poslanika za vladu u kojoj i danas imaju svoje članove, niti je tada tražio vladu koja će imati podršku 49 ili 54 poslanika.



Ona je dodala da “govorimo o dvotrećinskoj odnosno tropetinskoj većini koja se veže za određena imenovanja u pravosuđu, dvotrećinskoj kad su u pitanju određene ustavne izmjene, ali ovdje se zaboravlja da stabilnost vlade ne zavisi od broja poslanika koji će je podržati u Skupštini, nego od homogenosti tih poslanika”.



“Mi smo i u prethodnom periodu imali vlade koje su čitav mandat iznosile sa minimalnom podrškom od 41, 42 ili 43 poslanika a i one koje su pale sa nešto većom podrškom. Sa druge strane, manipulativno je vezivati većinu za izvršnu vlast za većinu potrebnu za imenovanja u pravosuđu odnosno ustavne izmjene, zato što je duh tih ustavnih normi da se uključe i širi akteri i da ta podrška bude vezana i za opoziciju kako bi se obezbijedio legitimitet nosilaca pravosudnih funkcija a i onoga što bi bile eventualne ustavne izmjene”, rekla je i dodala ne treba zaboraviti ni da je Goran Danilović (poslanik Ujedinjene Crne Gore sa liste PES-a) bio ministar u vladi Mila Đukanovića, a sada smatra problematičnim da bude u vladi u kojoj su manjinske stranke - dugogodišnji koalicioni partneri DPS-a.



Direktorica Centra za građansko obrazovanje očekuje da Spajić formira vladu, ocjenjujući ipak da je Pokret Evropa sad “heterogen pokret koji je očito i nerezistentan na različite turbulencije i ovo jeste prva velika provjera unutrašnje konzistentnosti ovog političkog subjekta ali činjenica je da je prijedlog Spajića dobio podršku njihovog poslaničkog kluba i Glavnog odbora koji je najviše tijelo te partije”.



Ona smatra da poslanici koji ne budu bili u skladu sa tim odlukama “rizikuju da plate cijenu partijske neposlušnosti, iako je naravno poslanički mandat slobodan, ali oni nisu bili na listi samostalno, nego kao dio liste Evrope sad”.



“Ostaje, naravno, i samom Spajiću nešto što bi mogao biti rezervoar tih glasova unutar odredjenih manjinskih stranaka sa liste DPS-a i Socijaldemokrata. Ali, ono što svi razumiju, i Spajić i medjunarodni partneri i većina konstituenata buduće vlasti, je da ova situacija mora što prije da se okonča i da je to preduslov da se mi bilo gdje pokrenemo”, navodi Uljarević.



Prema njenim riječima, “Spajić će sigurno platiti preveliku cijenu formiranja ove vlade, nezavisno koja tu većina bude, što je posljedica njegovog već demontiranog političkog neiskustva, počev od toga kako je kreirao listu PES-a pa do toga kako je počeo same pregovore, što mu je sve uzrokovalo probleme”.



“Moguće da će dio tog kompromisa biti postavljanje određenih kadrova u toj vladi koji su izbor predsjednika države i potpredsjednika PES-a Jakova Milatovića, ali ni jednom ni drugom u ovom trenutku ne odgovara cijepanje Pokreta Evropa sad i ja u tome vidim najveće uporište za tvrdnju da će ta Vlada biti formirana i da će taj pokret ipak glasati za prijedlog Spajića”, zaključila je Uljarević.