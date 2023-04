Florida: Škola izbacila iz gradiva ilustrovanu knjigu o Ani Frank

ORLANDO - Srednja škola na Floridi na obali Atlantskog okeana izbacila je ilustrovanu verziju "Dnevnika Ane Frank", nakon što je to tražila predsednica lokalne konzervativne organizacije, navodeći da "minimizuje Holokaust".

"Ana Frank: Ilustrovana adaptacija" izbačena je iz biblioteke srednje škole Vero bič, nakon neslaganja Mama za slobodu u okrugu Indijan River. Direktor škole se složio sa primedbama i knjiga je sklonjena prošlog meseca. U knjizi se u jednoj ilustraciji prikazuje protagonistkinja kako hoda parkom, u kome se nalaze statue nagih žena, te predlaže prijateljicama da jedna drugoj pokažu grudi.

Prema obrazovnoj politici te oblasti, direktor je taj koji donosi odluke o knjigama. Ako se neko ne slaže sa odlukom, može da se žali komitetu u okrugu. Knjiga o Ani Frank je dvaput proveravana, pre nego što je sklonjena, rekla je Kristen Mado, portparolka Veća za obrazovanje okruga Indijan River.

Druge knjige o Ani Frank i primerci njenog dnevnika u kome piše o skrivanju od nacista sa svojom familijom i ostalim Jevrejima u okupiranom Amsterdamu, ostaju u školskim bibliotekama. Dnevnik tinejdžerke Jevrejke, objavljen je 1947, nekoliko godina nakon što je preminula u koncentracionom logoru, i čitalo ga je desetine miliona ljudi širom sveta.

Po zakonu, škole na Floridi moraju da uče decu o Holokaustu i tu se ništa nije promenilo, navodi Mado.

"Utisak je kao da je Holokaust izbačen iz gradiva i da đaci ne znaju šta se dogodilo, što nije slučaj. Knjiga je smatrana spornom i direktor ju je sklonio" , dodaje Mado.

Pored ilustrovanog romana Ane Frank, Mame za Slobodu već su zabranile tri knjige manga romana "Ubistveni razred". Liderka Mama za Slobodu Dženifer Pipin rekla je da ilustracije u romanu o Ani Frank narušavaju državne standarde o tome kako se tačno uči o Holokaustu.

"Čak ni u njenoj verziji nema detalja o seksu", kaže Pipin, navodeći originalni dnevnik. "Sam izdavač knjige je naziva biografijom, što znači da sam interpretira. To nije autentičan rad, on se samo naslanja na to, ali to nije dnevnik u celini. Sam bira drugačiji ugao gledanja na stvari".

Ilustrovani roman je izašao iz štampe 2018, kao adaptacija "Dnevika Ane Frank" za koji su Ari Folman i Dejvid Polonski radili ilustracije. Roditelji Folmana preživeli su Holokaust. AP je mejlom kontaktirao izdavača knjige Pantheon Graphic Library, kako bi stupili u kontakt sa Ivom Kugelmanom, članom odbora fondacije koju je postavio otac Ane Frank, Oto, koja se bavi distribucijom "Dnevnika Ane Frank" ali i drugim pitanjima. Kugelman još nije odgovorio na upit.

Američka Asocijacija biblioteka saopštila je da je prošle godine bilo više od 1200 zahteva za cenzuru knjiga, što je najviši broj od kada je ova organizacija počela da prati te zahteve pre više od 20 godina.