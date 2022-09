Abazović demantuje ANB: Nemamo zvaničnu potvrdu da iza napada stoji Rusija

Premijer Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović rekao je u petak da nema zvanične potvrde da Rusija stoji iza sajber napada na državne institucije u Crnoj Gori.

“Meni se čini da je bio ubrzan stav dijela institucija sistema, potpredsjednika Vlade i ANB-a da iza ovoga stoji Rusija, jer mi za to nemamo zvaničnu potvrdu, niti su naši međunarodni partneri mogli da tu stvar potvrde ni demantuju”, rekao je Abazović u intervjuu za dnevnik Vijesti.

Odgovarajući na pitanje na osnovu čega su potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Raško Konjević i ANB iznijeli takav stav, Abazović je rekao da je to bilo politički motivisano.

“Mislim da je od strane političara to bilo politički motivisano, a da je od strane Agencije, kako su nam objasnili, to ukazivalo na metode kako se to radilo u nekim drugim zemljama”, rekao je i dodao da “ako izađete sa grubim stavom, naročlito u kontekstu svega što se dešava u Ukrajini, mislim da je to malo ishitreno”.

Hakerski napad na crnogorske institucije počeo je prošle nedjelje, a Agencija za nacionalnu bezbjednost saopštila pojedinim medijima da iza njega stoje ruske službe.

Grupa sajber kriminalaca koja sebe zove Kuba rensamver preuzela je odgovornost za dio napada na crnogorske institucije, tvrdeći da su ukrali finansijske podatke parlamenta, dok su iz Ministarstva javne uprave potvrdili da je ta grupa izvela napad.