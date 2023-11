Petrović: Ostavka Vulina je ustupak Vučića Americi i Zapadu

Ostavka Aleksandra Vulina na mesto direktora Bezbednosno-informativne agencije bi u najkraćem mogla da se opiše kao očekivano iznenađenje – ako je suditi po prvim reakcijama u Srbiji taj potez su mnogi očekivali još onog trenutka kada su SAD uvele sankcije Vulinu.

Kako u izjavi za Glas Amerike kaže Petar Bošković, vojni analitičar i nekadašnji načelnik Uprave za odnose sa javnošću Vojske Srbije – to je bio neminovan potez, samo je bilo pitanje vremena.

“Aleksandar Vučić se svakako ne bi svoje lojalne desne ruke nikako oslobodio da nije morao. Jednostavno je morao jer sad je više nego očigledno da je Vulin više nego kriv za Banjsku. A ja očekujem da će i drugi u tom lancu odgovarati iz prostog razloga što stranci, odnosno strane obaveštajne službe, počev i od ruske, preko naše, KFOR-a, a i ostalih američkih, znaju šta se desilo i ko je organizovao, kao i zašto”, kaže Bošković za Glas Amerike.

Njegova ostavka je iznenađenje, kao što je i njegovo postavljenje bilo iznenađenje, ističe Predrag Petrović, analitičar Beogradskog centra za bezbenosnu politiku (BCBP) ističe da su mnogi imenovanje Vulina na čelo BIA protumačili kao prst u oku Zapadu.

Podsećajući da je Aleksandar Vulin u poslednjoj deceniji prošao mnoge značajne funkcije – od direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, preko ministra odbrane, ministra unutrašnjih poslova i sada BIA, Petrović kaže da “on obavlja sve te odgovorne funkcije isključivo zato što je on lično lojalan Aleksandru Vučiću i eventualno zato što je čovek od poverenja Vladimiru Putinu u Srbiji”.

Na osnovu njegove biografije ne postoje razlozi za sva ta njegova postavljenja, a razlog nije ni stranački, jer stranka koju vodi Vulin je vrlo mala i nebitna, kaže Petrović.

“Ne nego zato što su isključivo u dobrim odnosima i vezama sa Aleksandrom Vučićem, a to je ono što politikolozi zovu mafijaška država. Zato što način upravljanja državom podseća na to kako mafija upravlja svojom organizacijom – da vi obavljate poslove preko ljudi koji su vama lično lojalni”.

Na pitanje hoće li ostavka Vulina uticati na odnose Srbije sa Amerikom i EU, Petar Bošković odgovara negativno.

“To je jednostavno sad novi kolosek prema Zapadu jer je jednostavno Vučić na to primoran. Da nije primoran on to svakako ne bi uradio, kao što i sankcije koje nije uveo Rusiji nije uveo zato što voli Rusiju, nego iz prostog razloga što ne želi u Evropu”.

“Ne verujem da će uticati. Ovo možemo da tumačimo kao neku vrstu ustupka Vučića zapadnim državama i pre svega SAD, ali to možemo da protumačimo i kao jedan simbolični akt. Ako bi mogli da govorimo o značajnijem približavanju režima Aleksandra Vučića ka zapadnim državama – to bi bilo uvođenje sankcija Rusiji i znatno konkretniji postupci. Ovo je jedan zaista simbolični akt”, kaže Petrović i dodaje da očekuje da da će Vučić i Vulin će pokušati da ovu ostavku predstave kao posledicu pritiska zapadnih država, pre svega SAD na Srbiju i da se on žrtvuje za dobrobit Srbije.

Zašto ostavka tek sada?

Pravo pitanje koje treba da interesuje građane Srbije, po mišljenju Petrovića je zašto Vulin nije smenjen ili nije podneo ostavku u maju nakon dve velike tragedije u OŠ “Vladislav Ribnikar” i u Mladenovcu - što je bio i jedan od zahteva protesta "Srbija protiv nasilja - ili zato što se dogodio “potpuni debakl Vučićeve kosovske politike sa situacijom u Banjskoj”.

Ipak, teško je reći da je sama Banjska razlog za ostavku, smatra Petrović.

“Ukoliko kažemo da je Banjska uzrok tome onda je Vulin trebalo da podnese ostavku neposredno nakon Banjske ili da bude smenjen i da se ukaže da je on odgovoran za takvu situaciju. Možda je to pritisak Vučića na Vulina da podnese ostavku zato što se Banjska desila na ovaj način, ali mi nemamo nikakve garancije da je neka nova Banjska neće ponoviti u budućnosti zato što je način vladanja Srbijom od strane režima Aleksandra Vučića takav da se on jednostavno oslanja na ljude koji su njemu lojalni, a ne ljudi koji su od integriteta”.

U obrazloženju svoje ostavke Aleksandar Vulin je istakao da je na taj način želeo da "zaštiti interese Srbije i srpskog sveta".

Sagovornike Glasa Amerike ne iznenađuje takva retorika.

“To je jedan, da ne kažem komunistički, da ne kažem socrealistički modus operandi koji on jako dobro zna i to je ta retorika pokojne Mire Marković, JUL-a i svega ostalog. Tako da, to je nešto što je prepoznatljivo i nisam ni očekivao drugačije objašnjenje osim takvog objašnjenja. To je u njegovom stilu i to je to”, kaže Petar Bošković.

Predrag Petrović kaže da Vulin, pozivajući se na Srbiju i srpski svet “želi da ukaže da je on zapravo kažnjen od strane Amerike i Zapada zato što je on veliki Srbin i zato što želi obavljajući sve te funkcije prethodnih deset godina da zaštiti Srbe i srpski narod”.

Kao logično nameće se pitanje ko će biti novi direktor BIA, a kako kaže Bošković – to će zavisiti i od rezultata predstojećih izbora.

“Očekujem takođe neku od Vučićevih marioneta, gde je glavni uslov da bude bilo šta – lojalnost”, zakljuluje u razgovoru za Glas Amerike.