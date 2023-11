Bitlsi objavili novu, poslednju pesmu, uz pomoć veštačke inteligencije

Nova pesma Bitlsa, na kojoj se čuje glas preminulog Džona Lenona, a urađena je uz pomoć veštačke inteligencije, objavljena je u četvrtak.

Nazvana "Now and Then" ("Nekad i sad") pesma - najavljena kao poslednja pesma Bitlsa - objavljena je kao dvostruki singl, u paru sa prvim singlom Bitlsa objavljenom u Britaniji 1962. godine, "Love Me Do", saopštila je muzička kuća Universal Music.

U sredu uveče, na JuTjub kanalu Bitlsa premijerno je prikazan kratki film "Nekad i sad - Poslednja pesma Bitlsa", uoči objavljivanja singla.

U režiji Olivera Mareja, 12-minutni video sadrži ekskluzivne snimke i komentare članova benda, Lenonovog sina Šona Ono Lenona, i reditelja Pitera Džeksona koji je režirao dokumentarni serijal iz 2021. godine "The Beatles: Get Back".

U filmu, Džekson objašnjava kako je njegov tim uspeo da izoluje instrumente i vokale sa snimaka koristeći veštačku inteligenciju, uključujući originalni snimak "Now and Then" koji je Lenon snimio u svojoj kući krajem 1970-ih, kao demo-snimak.

Pesma takođe sadrži delove koje su snimili preživeli članovi Bitlsa Pol Makartni i Ringo Star, kao i pokojni Džordž Harison.

"To nas je na kraju navelo da razvijemo tehnologiju koja omogućava da uzmemo bilo koji saundtrek i razdvojimo sve različite komponente u zasebne delove pošto mašina sama uči", priča Džekson u kratkom filmu.

Prilično emotivno

"Now And Then", je Lenon napisao i otpevao 1978. godine, a spot za ovu numeru trebalo bi da bude premijerno prikazan u petak, 3. novembra

Makartni (81) je još u junu najavio objavljivanje pesme u junu, u promotivnom trejleru nazvanom "poslednjom pesmom Bitlsa".

„Prilično je emotivno i svi sviramo, to je pravi snimak Bitlsa“, rekao je on u video snimku na Jutjubu uoči objavljivanja.

„Now And Then“ je bila jedna od nekoliko numera na kaseti koju je Lenon snimio za Makartnija u svojoj kući u njujorškoj zgradi Dakota 1979, godinu dana pre smrti.

Poklonila mu ga je Lenonova udovica Joko Ono 1994. Dve druge pesme, "Free As A Bird" i "Real Love", "pročistio" je producent Džef Lin i objavljene 1995. i 1996. godine. Slično je pokušao da uradi sa pesmom "Now And Then", ali je projekat napušten zbog pozadinske buke na demo snimku.

'Nekako zastrašujuće'

Veštačka inteligencija je sada omogućila ovakvo snimanje numere, iako je upotreba tehnologije u muzici predmet rasprava u čitavoj industriji, pri čemu neki osuđuju zloupotrebu autorskih prava, a drugi hvale snagu AI.

Pošto je snimak obrađen novom tehnologijom, Makartni je primetio "evo ga, Džonov glas, kristalno jasan". Dvojica preživelih Bitlsa završili su pesmu "Now And Then" prošle godine, uključujući zvuke električne i akustične gitare Džordža Harisona snimljene 1995. godine.

Snimajući u Kapitol studiju u Los Anđelesu, dodali su i Starov deo partiju bubnjeva uz bas, klavir, solo na slajd gitari Makartnija - inspirisan Harisonom - i još pratećih vokala.

Osamdesettrogidšnji Star dodao je da je taj proces „bio najbliži što ćemo ikada doći da se on (Lenon) vrati u studio, tako da je bio veoma emotivan za sve nas“.

"Kao da je Džon bio tamo, znaš. Vrlo čudno."

Šon Ono Lenon, sin Džona i Joko, rekao je da je „neverovatno dirljivo“ čuti bivše Bitlse kako ponovo rade zajedno „posle svih godina koliko nema oca.

„Ovo je poslednja pesma koju su moj tata, Pol, Džordž i Ringo morali da naprave zajedno. To je kao vremenska kapsula i sve mi je suđeno“, dodao je on.

Bitlsi - Lenon, Makartni, Star i Harison - razišli su se 1970. godine, pri čemu su svi imali solo karijere, ali se nikada nisu ponovo okupili. Mekartni je rekao da se u početku dvoumio oko toga da li da dovrše pesmu ili da je ostave nedovršenom.

"Svaki put kada sam tako razmišljao pomislio sam 'Čekaj malo, recimo da sam imao priliku da pitam Džona'... Kažem ti. Znam da bi odgovor bio 'Da'", objasnio je Makartni.

Lenon je ubijen u Njujorku 1980, kada je imao 40 godina. Harison je umro od raka pluća 2001, kada je imao 58 godina.