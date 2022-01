Opozicija u 10 odsto programa RTS-a, vlast u 75 odsto

Privremeno nadzorno telo za praćenje medija saopštilo je da je opozicija na RTS-u bila zastupljena samo u 10 odsto programa, a vlast u 75,89 odsto u prvih 15 dana ove godine, prenosi Fonet.

Privremeni organ za praćenje medijske zastupljenosti stranaka ima 12 članova, od kojih šest delegira REM, a šest opozicija. Osnovanje u skladu sa sporazumom proizašlim iz dijaloga vlasti i opozicije o izbornim uslovima, kojem su posredovali predstavnici Evropskog parlamenta. Većina opozicionih stranaka taj sporazum nije prihvatila i ne učestvuje u radu tela za medije.

Kopredsedavajući tog tela Rade Veljanovski rekao je da je na RTV u istom periodu opozicija bila zastupljena u 10 odsto programa, dok je vlast prisutna u oko 70 odsto.



Kod televizija sa nacionalnim frekvencijama Pink i Hepi, opozicije praktično i nema, rekao je Veljanovski.

Na N1 i Novoj prednjači opozicija

Predstavnik službe analize Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Srđan Miljković rekao je da su na televiziji N1 vanparalemtarne stranke bile zastupljene sa 17,65 odsto, a a predstavnici vlasti sa 9,69 odsto.



U programu televiziji Nova S vanparlamentarne stranke bile su zastupljene u 17,59 odsto, a predstavnici vlasti sa 1,87 odsto.



Veljanovski je istakao da je "jedni politički akteri hoće da idu u jedne medije, a drugi politički akteri u druge medije" i da to dovodi do toga da "nedostaje polje društvene debate o važnim pitanjima".



Upitan da li to važi i za učestvovanje predstavnika opozicije na RTS, on je rekao da neki predstavnici političkih stranaka svoje odbijanje da učestvuju u nekoj emisiji RTS opravdavaju time što su oni spremni da dođe njihov "prvi čovek, a onda im se kao sagovornik iz vlasti najavljuje ko nije adekvatan sa stanovišta rejtinga koji ima u sopstvenoj stranci".