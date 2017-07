Pešić: Pravdanje premijerke ambasadoru - poniženje Srbije

Prvi intervju premijerke Ane Brnabić agenciji Blumberg nije prošao bez odjeka u Srbiji, ali ni naknadni potez predsednice Vlade i odlazak kod ambasadora Rusije sa stenogramom intervjua. Da li više važno ono što je Brnabić zaista izjavila Blumbergu, ili je susret sa ambasadorom Čepurinom bacio u zasenak sam intervju - o tome su prvi svoje ocene dali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i sociolog i bivši diplomata Vesna Pešić.

Srbija ima strateški put u Evropsku uniju koji ne krije, ali nećemo da kvarimo odnose sa Rusima, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Skupštini Srbije posle ceremonije predavanja sablji najboljim oficirima. Govoreći o tome što je premijerka Srbije odnela ruskom ambasadoru transkripte svog intervjua za Blumberg, Vučić je rekao da ne zna i da nije ulazio u to šta neko razgovara sa bilo kim, i dodao da ima apsolutno poverenje u Anu Brnabić:

"Ne znam da li je ko davao bilo kakve transkripte, niti me to zanima. Ja znam šta Ana misli, znam šta želi, zna na kakvom putu se nalazi Srbija, i uveren sam da će takvu politiku Vlada Srbije da vodi. Za to uvek postoji većina u Vladi, nedvosmislena većina i u Vladi, i Skupštini Srbije."

Suština je da niko ne postavlja ultimatume Srbiji i snaga srpske politike je u tome da svakome možemo da kažemo šta mislimo, rekao je još Vučić, dok sociolog Vesna Pešić potez premijerke Ane Brnabić ocenjuje kao najveće poniženje Srbije do sada. Kao bivši diplomata, Pešić kaže da Brnabić zaboravlja da drži najvišu političku funkciju u Srbiji i da je neprihvatljivo da ona ide ambasadoru ili bilo kome drugome i da nosi nekakav stenogram na noge.