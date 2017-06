"Zabrinjavajuće što su Maler i Komi dobri prijatelji"

Veoma je zabrinjavajuće to što je čovek koji sada vodi istragu o Rusiji – Robert Maler, dobar prijatelj sa bivšim direktorom FBI-a Džejmsom Komijem, rekao je predsednik Donald Tramp u intervjuu televiziji Foks. Tramp nije hteo konkretno da odgovori na pitanje da li bi u nekom trenutku Maler trebalo da se izuzme iz istrage koju trenutno vodi - o mešanju Rusije u izbore u Americi, već je rekao "videćemo".

Američki predsednik je tu istragu nazvao “lovom na veštice”.Pre nekoliko nedelja na Tviteru Tramp je napisao da je bivšem direktoru FBI-a Džejmsu Komiju “bolje da se nada da ne postoje snimci njihovih razgovora”, da bi juče, takođe na Tviteru priznao da on takve snimke nema. Sada je to pojasnio i na TV Foks.

“Ja nisam snimao razgovore sa Komijem I nemam nikakve snimke. Ja nisam snimao, ali kada je on saznao da postoje neki snimci, vladini ili već nečiji –mislim da je promenio svoju priču. Morate to da proverite I da on kaže šta se zaista dogodilo. Ja svoju priču nisam menjao, moje tvrdnje su uvek bile ispravne I istinite. “, rekao je Tramp.